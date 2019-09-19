Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ

2 сезон серіалу "Кріпосна" завершився! У фіналі драми глядачі нарешті дізнались, як склалася доля головних героїв. Заключні 23 і 34 серії вийшли на екран 19 вересня – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.

Український серіал "Кріпосна" став рекордсменом за переглядами в Україні та за кордоном, зокрема в Польщі. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але вона завжди була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого Олексія Косача та смерті хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінилось. Спершу її продали новій власниці, і тільки після її загибелі кріпачка втекла в столицю. Там Кіті зустріла нову любов і нові випробування.

Тут більше: Попередні 21 і 22 серії другого сезону драми "Кріпосна"

19 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові, заключні серії драми. Дізнайтесь довгоочікуваний ФІНАЛ історії Каті Вербицької!

23 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Історія "Кріпосної" наближається до завершення – пристрасті сягли кульмінації! Послідовники Луки викрали Катю з маєтку та збираються позбутись її. Андрій Жадан розлючений: він щосили шукає кохану, але не все так просто. З'ясувалось, що, крім Кіті, зник ще й молодший брат Панаса Пилипенка – Олекса. Дівчина і хлопчик опинились в заручниках у небезпечних і непередбачуваних сектантів.

Катя стала заручницею

Це стало останньою краплею. Прислуга Червінських нарешті збунтувалася проти "братів". Під проводом безстрашної Павлини й Андрія Андрійовича кріпаки та найманці Григорія Петровича покінчили зі свавіллям послідовників Кормчого. Однак сам Лука Митрофанович разом з одним із братів зник. Допит не допомагає: ніхто не знає, куди ватажок відвіз Катерину. Жадан готовий на все, аби врятувати кохану.

Андрій таки зумів дізнатись, де ж дівчина. Він щодуху помчав до старого млину, де Лука намагався вбити Катю. Дівчина тікала по тонкому льоду та провалились у крижану воду. Та Жадан дивом врятував кохану. Після тривалого лікування кріпосна одружала.

Дивитись онлайн 23 серію Кріпосної від 19-09-2019

Вся Червінка шукає Катю

Тим часом Григорій Петрович потрапив до лікарні в жахливому стані. Лікарю вдалося здійснити диво: він не тільки врятував життя дворянина, але й вилікував його ногу. Наталі пообіцяла чоловікові, що завжди буде поруч і зробить для нього все. Як же вона здивувалася, коли Григорій Петрович прокинувся і насамперед попросив її роздобути... витягнуту з ноги кулю! Наталі пообіцяла чоловікові зробити це. Та вона не знає, що Червінський балансує на межі викриття. Куля стане черговим доказом обману поміщика, який є не героєм війни, а втікачем та боягузом.

Наталі до останнього вірила Григорію

Амвросій Юлійович, дізнавшись про стан Червінського, відразу ж розпочав готуватися до вигідної угоди. А Олена Олександрівна нарешті прочитала передсмертний лист чоловіка. З'ясувалось, що Корнєєв передав свою волю похресниці Ользі Платонівні, а та в свою чергу віддала листа вдові.

Олена дізналась останню волю чоловіка

24 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС ФІНАЛУ

На щастя, Катерина Вербицька вціліла та вирвалась із чергової небезпеки. Однак на цьому страждання дівчини не закінчились. Амвросій Юлійович не дав Андрію забрати Кіті. Тепер дівчина разом з усім майном Григорія Червінського чекає аукціону. У результаті, Андрій Жадан вперше в житті вирішив поступитися принципом "ніколи не купувати і не продавати людей" і запропонував Амвросію хорошу ціну за кріпосну.

Андрій готовий на все

Та підступний Суслов не погодився на таку угоду. Він відчув особистий інтерес Андрія Андрійовича і не став йти йому назустріч. Тепер у Жадана практично немає шансів повернути кохану. Амвросій Юлійович – єдина людина, яка зареєструвалася для участі в аукціоні, отже маєток має дістатися йому. Андрій Андрійович не опустив руки! Він вигадав новий план для порятунку коханої.

Дивитися онлайн 24 серію Кріпосної від 19-09-2019

Жадан рятує Катю

Григорій Петрович знову постав перед ніжинським дворянством. Цього разу йому нікуди тікати. Микола Дорошенко нарешті притиснув вбивцю і шахрая до стіни. Лікар продемонстрував кулю, яку витягнув із ноги Червінського, тож в Червінського більше немає виправдань, а заплямована честь Олексія Косача нарешті очищена. Григорій Петрович не витримав тягар гріхів та покінчив життя самогубством. Наталі ж відправилась у монастир, де отримала ім'я Григорія.

Хоча Ніколя домігся справедливості для покійного друга, але в його серці немає радості. Не маючи можливості зустрітися з Оленою Олександрівною, Дорошенко зібрався виїхати за кордон. Він не знав, що його кохана вирушила до Ніжина з радісною звісткою. Закохані ледь не розминулись!

Андрій Жадан став співвласником банку та завдяки цьому зміг впливати на хід угоди. Він купив Червінку і подарував свободу всім підданим. Зрештою, він освідчився Кіті, а та погодилась. Паралельно обвінчались Назар та Орися.

Тим часом до Червінки повертається Петро Червінський з уже дружиною Ларисою, яка чекає дитину від поміщика. Він і не здогадується, що маєток йому вже не належить.

Весілля Каті та Андрія мало стати найрадіснішою подією в маєтку, але одразу після церемонії одруження сталась нова біда...

Катя - наречена

Фінал серіалу Кріпосна

Невідомий ввірвався в церкву верхи на коні та увігнав ніж нареченому просто в серце...

В Андрія стріляли

Катя намагається врятувати коханого

Дивіться також: Найкращі фільми 21 століття за версією The Guardian