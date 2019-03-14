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Серіал Кріпосна – 23, 24 серія: дивитись онлайн фінал 1 сезону
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Фінальні 23 і 24 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 14 березня на телеканалі СТБ. Чим завершився 1 сезон костюмованої драми? Дивіться онлайн нові серії та читайте опис сюжету!
Серіал "Кріпосна" про життя українців у 19 столітті став справжнім хітом телебачення. Події костюмованої драми відбуваються в Ніжині, а головною героїнею є юна кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але насправді – вона лише власність поміщиків Червінських. Життя Каті кардинально змінюється після того, як вона закохується у панича Косача, а її хрещена мама – пані Анна Львівна – помирає.
Це цікаво: Попередні 21 і 22 серія драми Кріпосна на СТБ
14 березня на каналі СТБ вийшли останні епізоди серіалу, і ось що трапилося у них!
23 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ
Після вбивства Олексія Косача підступний Григорій Червінський повіз молоду дружину Наталі у весільну подорож до Парижа. Та пара навіть не здогадується, що їх чекає після повернення додому.
Поки син гуляв вулицями французької столиці, Петро Іванович часу дарма не втрачав. Він наказав достроково зняти траур за померлою дружиною і запросив у родовий маєток свою коханку – Ларису Вікторівну. Самій актрисі це рішення далося набагато важче, ніж її коханому. Красуню мучать докори сумління: вона досі звинувачує себе у смерті Анни Львівни, тому жити в її будинку – це дуже дивне почуття...
Молодим дуже сподобалося в Парижі, але вони залишилися практично без грошей. До того ж, Наталі не подобається те, наскільки її чоловік пристрастився до опіуму. Незважаючи на всі її вмовляння, Червінський не погоджується йти до лікаря.
Григорій Петрович з нетерпінням чекає оголошення заповіту. Він сподівається на те, що матінка залишила йому чималу спадщину. Однак вдома Григорія чекало страшне розчарування – коханка батька живе в його будинку!
Єдина людина, яка не зняла траур – це Катя. Григорій Петрович досі нерівно дихає до кріпосної, хоча для неї ці два місяці не були легкими... Павліна розповіла Наталі, що Кітті за весь цей час не промовила ні слова. Вона ходить, як привид, мовчить і весь час плаче.
Добродушна Павлуся попросила відпустити Катю разом із нею в село, щоб дівчина трохи розвіялася. Наталі дозволила. Павліна і Катя навіть не здогадувалися, кого вони там зустрінуть!
Дивитись онлайн 23 серію Кріпосної від 14-03-2019
24 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ
Після смерті Анни Львівни Петро Іванович вирішив позбутися від улюблениці дружини та продати Катю, через яку сталося стільки шуму.
Григорію Петровичу страшно не сподобався такий стан справ, однак йому не вдалося відговорити батька. Петро Червінський не піддався на доводи сина, який просив не продавати вихованку матері. Натомість він запропонував сину ... взяти участь у торгах! Але ж Петро Іванович прекрасно знає, що в його наступника зовсім немає грошей. Щоправда, пан Червинський гадки не має про те, що твориться у Григорія Петровича на душі.
Григорій Червінський ні на хвилину не забував про красиву кріпачку. Він зважився на відчайдушний крок – заставити будинок, щоб отримати гроші на покупку дівчини! Невже Катя настільки засіла в його серці?
Кітті ж вирішила ризикнути та захотіла викупити себе сама, продавши рояль, який дістався їй у спадок. Вона прийшла з цією ідеєю до Петра Івановича.
Ще одна людина побачила оголошення про продаж кріпосної – Лідія Шефер. Після смерті Олексія Федоровича панночка зовсім втратила бажання жити. Вона геть не стежила за собою, і тільки продаж Кітті знову повернув їй жагу до життя. Лідії прийшла в голову жахлива ідея...
Наталі вирішила врятувати чоловіка від пекельного болю. Дівчину дуже засмучував той факт, що Григорію Петровичу постійно доводиться курити опіум. Турбуючись за здоров'я чоловіка, Наталі прийшла до фармацевта і попросила про допомогу. Їй запропонували новомодний засіб – морфій...
Хто ж купив Катю Вербицьку та який підступний план народився у голові Лідії Шефер? Дізнайтеся, чим завершився 1 сезон!
Дивитися онлайн 24 серію Кріпосної від 14-03-2019
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