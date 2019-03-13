Серіал Кріпосна – 21, 22 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ

Нові 21 і 22 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 13 березня на телеканалі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах костюмованої драми? Дивіться онлайн серії та читайте сюжет!

Серіал "Кріпосна" показує життя українців у 19 столітті. Події драми розгортаються в Ніжині, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. З дитинства дівчину виховували як панянку, але насправді – вона лише власність поміщиків Червінських. Життя Каті кардинально змінюється після того, як вона закохується у панича Косача...

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13 березня на каналі СТБ вийшли свіжі епізоди серіалу, і ось що трапилося у них!

21 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Майбутня дуель Олексія Косача з Григорієм Петровичем у всіх на вустах, але тыльки одній людині відомо, що вона не відбудеться... Григорій вирішив провести вечір перед вирішальним днем ​​у гуляннях – відправився грати в карти і пити коньяк, поголився і причепурився.

Гриша

Наталі ж не може спокійно гостювати у батька, поки її новоспечений чоловік готується до дуелі. Як відомо, дуельним кодексом жінкам категорично заборонено знаходиться на місці подій. Однак Наталі мало цікавлять правила. Вона намовила свого брата, щоб він взяв її з собою. Дівчина вирішила приїхати до Олексія Федоровича і особисто попросити його відмовитися від дуелі.

Наталі і Ніколя

Однак, коли Наталі і Ніколя приїхали до Косачів, Олексія Федоровича не було вдома... Більш того – Олексій так і не з'явився в призначений час! Ухилення від дуелі – це ганьба для будь-якого дворянина. Наталі і Ніколя прийшли до єдиного можливого висновку: вони вирішили, що Косач втік! Але правда набагато страшніша...

Гриша вбив Олексія

Тим часом Катя за час сидіння в погребі зовсім збожеволіла. Дівчина так довго сиділа в холодній, що у неї почалася лихоманка. Їй приснився поганий сон про Олексія Федоровича. Збожеволівши від горя, Кітті почала страшно кричати і плакати.

Каті приснився дивний сон

Наталі нарешті піддалася на вмовляння Павліни і дозволила випустити дівчину. Однак хвороба Каті зайшла вже дуже далеко. Незважаючи на всі старання Павлусі та Наталі, дівчина продовжувала марити.

Дивитись онлайн 21 серію Кріпосної від 13-03-2019

Павліна турбується про Катю

22 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

Усі дізнаються, що Олексій Косач не втік, а помер. Офіційна версія – самогубство. Ніколя виявив мертве тіло свого друга на старому млині, а разом з ним – передсмертну записку... Пристава здивував вибір місця для самогубства, адже ця споруда належить Червінським. Навіщо було накладати на себе руки на землях сусіда?

Ніколя знайшов тіло друга

Ніколя не вірить в те, що його друг міг накласти на себе руки. За словами Дорошенка, Олексій Федорович був бійцем, який ніколи би не втік з цього світу на той, аби позбутися проблем. До того ж, хлопець був шалено закоханий – а хто залишає свою жінку на самоті?

Ніколя не вірить в самогубство друга

Новина про смерть Олексія Косача поширилася швидко. Пристав особисто приїхав до Червінських, щоб повідомити про смерть сусіда. Наталі була шокована цією звісткою, але найбільше всього вона турбується за Кітті. Як розповісти дівчині про те, що її коханий помер? Адже Катя і така хвора – вона досі не оговталася від довгого сидіння в погребі.

Катя

Пролазлива Галька підслухала розмову Наталі і Павліни. А вже гіршого вісника, ніж вона, для Каті і уявити не можна! Для бідної Кітті трагічна звістка стає шоком.

Мама тужить за Льошею

Ніколя звинувачує себе за смерть друга, а ось справжній винуватець того, що сталося, Григорій Червінський всерйоз обмірковує можливість поїздки в Париж разом із дружиною – як ні в чому не бувало!

Не тільки дружина і мати журяться за Олексієм Федоровичем. Є ще одна людина, для якого новина про смерть Косача стала ударом під дих – це Лідія Шефер. Жінка буквально збожеволіла від горя...

Дивитися онлайн 22 серію Кріпосної від 13-03-2019

Лідія з дитинства закохана в Олексія

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