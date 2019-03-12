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Серіал Кріпосна – 19, 20 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ
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Нові 19 і 20 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 12 березня на телеканалі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах драми? Дивіться онлайн серії та читайте опис сюжету!
Серіал "Кріпосна" показує життя українців у 19 столітті. Події драми розгортаються в Ніжині, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. З дитинства дівчину виховували як панянку, але насправді – вона лише власність поміщиків Червінських. Життя Каті кардинально змінюється після того, як вона закохується у дворянина...
Це цікаво: Попередні 17 і 18 серія драми Кріпосна на СТБ
12 березня на каналі СТБ вийшли свіжі епізоди серіалу, і ось що сталося у них!
19 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ
Катя, як і раніше, нудиться в погребі, а Олексій Косач – у тюремній камері. Однак кожен із них отримав пропозицію, від якої не можна відмовитися...
Ніколя приїхав побачити свого друга і передав йому повідомлення від пана Червінського: Петро Іванович готовий змилувався і пробачити Олексія, якщо той визнає себе винним у крадіжці. Косачу неприємна сама думка про те, щоб піти на уклін до господарів Каті.
Водночас у тюрмі Косач отримує козир. Доля розпорядилася так, що він потрапив в одну камеру з Решетниковим – "заклятим другом" Григорія Червінського. Той розповів Олексію про те, як Гриша прострелив собі ногу на війні.
Павлина вирішила скористатися нагодою і ще раз попросила у Наталі звільнити Катю – нібито для допомоги на кухні. Однак цього разу у неї не вийшло розм'якшити серце дружини Григорія Червінського. Добра Наталі так засмутилася після сварки з чоловіком, що тепер не сміє перечити його указам. Вона має намір стати доброю господинею – суворою і, може бути, часом навіть жорстокою...
А от сам Григорій Петрович відчайдушно шукає гроші. Йому потрібно відкупитися від Решетнікова, який шантажує свого "друга" правдою про те, що трапилося на війні. А тут ще й виявилося, що він не отримає приданого за свою багату дружину аж до народження первістка... Що повністю руйнує всі його плани!
У підсумку він знову прийшов у льох до Кітті. Бідна дівчина зрозуміла, що так просто вона від цього звіра не піде... Що ж такого сказав Каті Григорій Петрович?
Дивитись онлайн 19 серію Кріпосної від 12-03-2019
20 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ
Олексій Косач все ж таки прийшов до Червінських, але не для того, щоб просити вибачення. До Косача дійшли чутки, що його улюблену Кітті побили до напівсмерті! Такого він у житті не пробачить... Відтак, Олексій Федорович вирішив помститися за свою кохану.
Примчавшись у будинок Червінських прямо під час поминок за Ганною Львівною, Олексій влаштував перепалку з Григорієм Петровичем. Той звелів привести Катю, щоб Косач переконався сам – дівчина ціла і здорова. Олексій несказанно зрадів, побачивши Кітті, але її реакція виявилася зовсім не такою, як очікував молодий чоловік. Слова дівчини шокували Олексія Федоровича...
У розпал сварки Олексій Федорович прилюдно звинуватив Григорія Червінського в боягузтві та викликав на дуель. Косач розповів про те, як насправді той "відзначився" під час війни. Петро Іванович ж не збирається допустити, щоб син заплямував честь сім'ї. Він навіть не боїться втратити сина...
Після того, як Григорій Петрович побив Галю замість Каті, та затаїла злість на дівчину. Тепер Галя нарешті отримала можливість поквитатися зі своїм найлютішим ворогом! Вона розповіла Каті про дуель і натякнула, що її коханий може померти. Ця звістка розчавила бідну Кітті. Тепер дівчина не спить, не їсть і тільки молиться – вона ніби зійшла з розуму! Нещасна готова погодитися на будь-які умови Григорія Червинського, аби він відмовився від дуелі.
Що важливіше – любов чи честь? Чому Григорій Петрович запропонував Косачу зустрітися вночі перед дуеллю? Дізнайтеся у відео!
Дивитися онлайн 20 серію Кріпосної від 12-03-2019
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