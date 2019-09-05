Серіал Кріпосна 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ

Серіал "Кріпосна" став хітом телебачення. Довгоочікуваний 2 сезон драми стартував на каналі СТБ, а 5 вересня 2019 вийшли одразу дві нові серії продовження стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та дізнайтесь їх сюжет!

Костюмована драма "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Серіал здобув популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Події стрічки відбуваються в Ніжині, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але насправді вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого Олексія Косача та смерті хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінюється. Її продали новій безжальній власниці, і лише після її загибелі дівчина зуміла втекти.

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5 вересня на каналі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

7 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Втікачка Катя дісталася до Києва. Сили дівчини закінчилися: вона знепритомніла посеред вулиці. Ніхто з перехожих навіть не глянув на молоду жінку, розпростерту на землі без свідомості. Тут могла б закінчитися історія Катерини Вербицької, але їй пощастило: повз проходила колишня кріпачка Червінських. Василина, звісно, впізнала Катю. Колись вона заздрила Кіті, яка жила в панському будинку, носила красиві сукні й кохала дворянина.

Але заздрість обернулася співчуттям, і дівчина без роздумів простягнула руку допомоги Кіті. Головна героїня страждала від сильної лихоманки. Василина розуміла, що в такому стані Каті не можна залишатися на вулиці. Вона пішла на ризикований крок і прихистила Вербицьку у своїй кімнаті потай від господині будинку.

Але мадам Макарова виявилася досить уважною, щоб помітити присутність чужинки. Вона не рада новій жительці, але, попорпавшись в її речах, знаходить рекомендаційний лист, написаний для Катерини Миколою Дорошенком. Розглянувши Кіті, мадам Макарова розуміє, що може дуже дорого продати дівчину одному зі своїх клієнтів, тому забирає лист і всі гроші. Вона дозволила Кіті залишитися і навіть викликала їй лікаря. Але за це доведеться платити...

А тим часом завжди добра Наталія Дорошенко втратила легкість і оптимізм. Їй всюди ввижаються вороги. Після смерті Лідії Шефер вона підозрює всіх, навіть Орисю! Кріпосна не розуміє, за що впала в таку немилість. Вона вірою і правдою прислуговувала Наталії багато років, а тепер її прив'язують до стовпа...

Дивитись онлайн 7 серію Кріпосної від 05-09-2019

Григорій Червінський зовсім не стурбований станом дружини. Він стає новим власником маєтку Шефер і встановлює там свої порядки. Здається, на кріпаків знову чекають знущання.

8 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Катя продовжує хворіти. Лікар всіма доступними засобами намагається виходити кріпосну, але звичайна застуда переросла в серйозний бронхіт. У дівчини настільки ослаблений імунітет, що хвороба може закінчитися летально. Однак у мадам Макарової інші плани на дівчину. Їй потрібно, щоб Катя була жива, здорова і приваблива.

Жінка вже знайшла багатого клієнта з Голландії, якому сподобалася колишня кріпачка. У чоловіка пунктик щодо "жіночої чистоти", і з усіх дівчат мадам тільки Кіті може догодити його смакам. Мадам виставляє Вербицькій рахунок в 105 рублів за лікування, утримання і харчування. Але у дівчини зовсім немає грошей, і вона намагається запропонувати власниці борделю свої послуги піаністки або викладачки французької мов. Мадам Макарова хоче від Каті іншого: ввечері вона повинна вийти до гостей разом з іншими дівчатами. Але біда не приходить одна. Бордель відвідав один із постійних клієнтів – чиновник на прізвисько Упир. Дівчата не люблять його за жорстокість і агресію. Він теж помітив симпатичну новеньку...

Василина теж у відчаї. Дівчина ще в минулій серії дізналася про смертельне захворювання, яке вразило її молоде тіло. Лікувати сифіліс – довго і дорого, і немає ніякої гарантії, що Василина виживе. Грошей у неї тепер немає, адже мадам заборонила їй працювати, як тільки дізналася про хворобу. Тепер дівчина цілими днями сидить в комірчині, плаче і п'є. Чи є в неї хоч найменша надія на одужання?

У будинку Червінських, попри появу немовлятка, не панує тепла сімейна атмосфера. Наталі Дорошенко встановила нові правила: пані не бажає бачити біля себе нікого, крім вільних. Вона одержима двома ідеями – страхом перед людьми і бажанням знайти тіло Лідії. Дівчина хоче організувати покійній подрузі гідний похорон. Вона спробувала умовити чоловіка поїхати в маєток Шефер і знайти тіло загиблої. Але Григорій Петрович знову не слухає дружину. Опій і морфій запаморочили його розум. Він живе в ілюзіях і марить Катериною.

Дивитися онлайн 8 серію Кріпосної від 05-09-2019

Тим часом Катя намагається одужати та втекти з борделю...

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