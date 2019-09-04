Кріпосна 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ

Серіал "Кріпосна" продовжує підкорювати українців. Довгоочікуваний 2 сезон драми вже стартував на каналі СТБ. 4 вересня 2019 вийшли одразу дві нові серії продовження картини – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте їх сюжет!

Український серіал "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Костюмована мелодрама вже стала хітом телебачення в Україні та за кордоном. Події стрічки відбуваються в Ніжині, а в центрі уваги є кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але при цьому вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого Олексія Косача та смерті хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінюється. Її продають новій власниці, яка ненавидить кріпосну.

Тут більше: Попередні 3 і 4 серії другого сезону драми "Кріпосна"

4 вересня на каналі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!

5 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Шок! Селяни підпалили маєток безжальної Лідії Шефер разом із господинею. Степан, батько Каті, був одним із головних бунтівників і теж помер у гонитві за поміщицею. І, найголовніше, померла Кіті, мила Кіті! Звістка про те, як жорстоко Шефер розправилася з Катериною Вербицькою, поступово розлетілася по Червинці. Скільки ж людей її любило! Від простого коваля Назара і кухарки Павлини до самого поміщика Петра Червінського... Смерть Каті стала ударом для всіх.

Після пожежі селяни усвідомили наслідки свого бунту. Новина дійшла до самого головуючого ніжинського дворянства, тож до маєтку Лідії Шефер послали жандармів. Перелякані кріпаки почали виправдовуватися. Вони звалили провину за пожежу на наймитів – Степана і його товаришів. Вербицький мертвий, а решта втекли. Жандарми вирушили на пошуки...

Непереливки й ковалю Назару. Він повернувся в маєток Червінських, але сильно обгорів, коли намагався врятувати Степана з вогню. Жандарми доїхали і до маєтку Григорія Петровича. Вони шукають втікачів. Обгоріле обличчя та руки Назара видають його з головою.

Тим часом Григорій Червінський дізнався про всі махінації Яшки. Розлючені селяни вимагали покарання, тож поміщик публічно висік Якова. Люди радіють: нарешті господар за них заступився! Але навряд чи він думає про інтереси простих селян.

Дивитись онлайн 5 серію Кріпосної від 04-09-2019

6 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Хороша звістка – Катерина Вербицька вижила! Вона переодягнулася в чоловічий одяг і спробувала сховатися від жандармів. Їй не пощастило: Григорій Петрович побачив її біля могили Косача. Червінський відправив своїх людей на пошуки втікачки.

Кіті знайшла союзника в особі Миколи Дорошенка. Молодий поміщик почувається в боргу перед покійним другом. Він хоче допомогти дівчині, яку так сильної любив Олексій. У новій серії дівчина розповіла Дорошенку те, про що дізналася від бунтівників. Олексій Косач – не самогубець! Микола завжди знав, що його найкращий друг не взяв би гріх на душу, не став би позбавляти себе життя. Тепер у нього з'явилися нові підозри щодо Григорія Червінського.

Микола придумав план порятунку Каті. Дівчині не можна залишатися в Ніжині, у Червинку їй тепер шлях теж заборонений. Вирішено: Кіті повинна тікати до великого міста! Якщо вона влаштується на роботу гувернанткою, то зможе зажити нормальним життям. У костюмованій мелодрамі Катерина відкриває новий шлях – до Києва.

Наталі до смерті перелякана: дівчина не може змиритися з думкою про те, що кріпосні просто взяли та спалили свою господиню живцем. Лідія Шефер була її подругою. Дорошенко боїться, що їх з Григорієм Петровичем чекає така сама доля. У підсумку Червінський відвіз дружину до батька в Ніжин, щоб вона заспокоїлася.

Назар надумав одружитися. Серце коваля, як і раніше, належить Каті, хоч він і вважає її мертвою. І все-таки він відчуває провину перед Орисею, яка заплямувала свою честь, щоб його врятувати. Чи добереться Катя до Києва без пригод? Чи вийде Орися заміж за Назара, і чи знайде Галя своє щастя з Панасом – відповіді на усі питання за посиланням!

Дивитися онлайн 6 серію Кріпосної від 04-09-2019

Це цікаво: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні