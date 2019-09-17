Серіал Кріпосна 2 сезон 19, 20 серія: дивитись онлайн драму СТБ

2 сезон серіалу "Кріпосна" дивує несподіваними поворотами! Продовження драми вже напівдорозі до фіналу, тож пристрасті лише розпалюються. 17 вересня вийшли одразу дві нові серії – дивіться їх онлайн та читайте сюжет!

Серіал "Кріпосна" став хітом телебачення в Україні та за кордоном. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки відбуваються у Ніжині, а в центрі всіх перипетій – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але вона належала поміщикам Червінським. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові випробування.

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17 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

19 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

У новому епізоді герої серіалу піддаються пристрастям і спокусам. Хтось втрачає голову від кохання, а хтось шукає йому заміну в наркотиках, релігії, насолоді владою... Так, Григорій Червінський змінив одну згубну звичку на іншу.

Червінський збожеволів

Пан віддав свою долю в руки Луки Митрофановича і його послідовників. Вони роблять дивні ритуали, які називають радінням. Григорій Петрович вважає, що старий, який називає себе Кормчим, позбавив його гріхів.

Лука

Лука Митрофанович каже, що в Червінському ще багато скверни, яку треба відмолювати. Під цим приводом він і його помічники оселилися в домівці Григорія Петровича. Вони проводять ритуали та встановлюють свої порядки. Червінський тепер дотримується посту і проганяє служниць жіночої статі геть. Під впливом Луки він навіть звільняє Якова...

Ритуали в Червінського

У свою чергу Яшка теж звернувся до надприродних сил. Керуючий пішов до бабки, щоб нарешті дізнатися, яка напасть його переслідує: чому ж чорніє молоко та чому під порогом з'являються дохлі миші? План Галі нарешті втілиться.

Дивитись онлайн 19 серію Кріпосної від 17-09-2019

Яшка отримав по заслузі

Ольга Платонівна дізналася про таємницю Каті. Вона пообіцяла Андрію Жадану зберегти інформацію про його гостю в секреті, але насправді жінка почала продумувати новий план. Кіті стала на шляху Ольги Платонівни – отже її потрібно позбутися. Жінка готова дістати пана Жадана за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться перейти всі межі пристойності.

Ольга ревнує Андрія

Катерина ж плекає свої мрії, ні про що не підозрюючи. Її документи майже готові, отже дівчина скоро зможе виїхати до Варшави. А поки вона розуміє, що поступово закохується в Андрія Андрійовича. Його почуття, схоже, взаємні...

Катерина покохала Андрія

20 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Ольга Платонівна активно готується до весілля. Вона призначила зустріч із модисткою, підготувала все для урочистого вечора з нагоди заручин. Жінка радіє: усе склалося саме так, як вона цього хотіла. Ольга Родзевич керується старою мудрістю "притерпиться, то й пригорнеться". Але Андрій Жадан, схоже, не такої думки. Колишній кріпак пішов у запій!

Андрій не любить Ольгу

Жадан сховався в борделі мадам Макарової і не виходить звідти три дні. Він не хоче одружуватися з тою, кого не любить. Глибоко в душі Андрій розуміє – він кохає Катю. Але підступна Ольга загнала його в глухий кут. Якщо Жадан не одружиться, честь жінки буде заплямована. Він надто справедлива людина, щоб дозволити цьому статися. З важким серцем Андрій Андрійович змусить себе прийти на власні заручини. А Катя прийме складне рішення: поїхати, піти вчитися на лікаря і більше ніколи не бачитися з Андрієм.

Дивитися онлайн 20 серію Кріпосної від 17-09-2019

Катя змушена обирати

У домі пана Дорошенка нарешті свято: діти повернулися додому. Ніби змовившись, Наталі та Микола приїхали до Ніжина. Однак брат із сестрою трохи розминулися. Наталія Олександрівна не встигла приїхати і поцілувати батька, як відразу ж поїхала до Червінки! Жінка знайшла в собі сили пробачити все зло непутящому чоловіку.

Григорія не впізнати

Повернувшись, Наталі не впізнала маєтку чоловіка. У домі всім заправляє похмурий Лука Митрофанович, а Григорій не виходить із кімнати та постійно молиться. Поміщику дійсно є чого боятися. Микола Дорошенко майже дістався до таємниці смерті Олексія Косача. Невже Наталі вдруге припуститься помилки й довіриться вбивці?

Дорошенко майже відкопав правду

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