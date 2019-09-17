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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Серіал Кріпосна 2 сезон 19, 20 серія: дивитись онлайн драму СТБ

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Катя Вербицька - фото 1
Катя Вербицька

2 сезон серіалу "Кріпосна" дивує несподіваними поворотами! Продовження драми вже напівдорозі до фіналу, тож пристрасті лише розпалюються. 17 вересня вийшли одразу дві нові серії – дивіться їх онлайн та читайте сюжет!

Серіал "Кріпосна" став хітом телебачення в Україні та за кордоном. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки відбуваються у Ніжині, а в центрі всіх перипетій – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але вона належала поміщикам Червінським. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові випробування.

Тут більше: Попередні 17 і 18 серії другого сезону драми "Кріпосна"

17 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

19 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

У новому епізоді герої серіалу піддаються пристрастям і спокусам. Хтось втрачає голову від кохання, а хтось шукає йому заміну в наркотиках, релігії, насолоді владою... Так, Григорій Червінський змінив одну згубну звичку на іншу.

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Червінський збожеволів

Пан віддав свою долю в руки Луки Митрофановича і його послідовників. Вони роблять дивні ритуали, які називають радінням. Григорій Петрович вважає, що старий, який називає себе Кормчим, позбавив його гріхів.

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Лука

Лука Митрофанович каже, що в Червінському ще багато скверни, яку треба відмолювати. Під цим приводом він і його помічники оселилися в домівці Григорія Петровича. Вони проводять ритуали та встановлюють свої порядки. Червінський тепер дотримується посту і проганяє служниць жіночої статі геть. Під впливом Луки він навіть звільняє Якова...

Ритуали в Червінського - фото 355699
Ритуали в Червінського

У свою чергу Яшка теж звернувся до надприродних сил. Керуючий пішов до бабки, щоб нарешті дізнатися, яка напасть його переслідує: чому ж чорніє молоко та чому під порогом з'являються дохлі миші? План Галі нарешті втілиться.

Дивитись онлайн 19 серію Кріпосної від 17-09-2019

Яшка отримав по заслузі - фото 355701
Яшка отримав по заслузі

Ольга Платонівна дізналася про таємницю Каті. Вона пообіцяла Андрію Жадану зберегти інформацію про його гостю в секреті, але насправді жінка почала продумувати новий план. Кіті стала на шляху Ольги Платонівни – отже її потрібно позбутися. Жінка готова дістати пана Жадана за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться перейти всі межі пристойності.

Ольга ревнує Андрія - фото 355697
Ольга ревнує Андрія

Катерина ж плекає свої мрії, ні про що не підозрюючи. Її документи майже готові, отже дівчина скоро зможе виїхати до Варшави. А поки вона розуміє, що поступово закохується в Андрія Андрійовича. Його почуття, схоже, взаємні...

Катерина покохала Андрія - фото 355703
Катерина покохала Андрія

20 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Ольга Платонівна активно готується до весілля. Вона призначила зустріч із модисткою, підготувала все для урочистого вечора з нагоди заручин. Жінка радіє: усе склалося саме так, як вона цього хотіла. Ольга Родзевич керується старою мудрістю "притерпиться, то й пригорнеться". Але Андрій Жадан, схоже, не такої думки. Колишній кріпак пішов у запій!

Андрій не любить Ольгу - фото 355694
Андрій не любить Ольгу

Жадан сховався в борделі мадам Макарової і не виходить звідти три дні. Він не хоче одружуватися з тою, кого не любить. Глибоко в душі Андрій розуміє – він кохає Катю. Але підступна Ольга загнала його в глухий кут. Якщо Жадан не одружиться, честь жінки буде заплямована. Він надто справедлива людина, щоб дозволити цьому статися. З важким серцем Андрій Андрійович змусить себе прийти на власні заручини. А Катя прийме складне рішення: поїхати, піти вчитися на лікаря і більше ніколи не бачитися з Андрієм.

Дивитися онлайн 20 серію Кріпосної від 17-09-2019

Катя змушена обирати - фото 355698
Катя змушена обирати

У домі пана Дорошенка нарешті свято: діти повернулися додому. Ніби змовившись, Наталі та Микола приїхали до Ніжина. Однак брат із сестрою трохи розминулися. Наталія Олександрівна не встигла приїхати і поцілувати батька, як відразу ж поїхала до Червінки! Жінка знайшла в собі сили пробачити все зло непутящому чоловіку.

Григорія не впізнати - фото 355695
Григорія не впізнати

Повернувшись, Наталі не впізнала маєтку чоловіка. У домі всім заправляє похмурий Лука Митрофанович, а Григорій не виходить із кімнати та постійно молиться. Поміщику дійсно є чого боятися. Микола Дорошенко майже дістався до таємниці смерті Олексія Косача. Невже Наталі вдруге припуститься помилки й довіриться вбивці?

Дорошенко майже відкопав правду - фото 355704
Дорошенко майже відкопав правду

Дивіться також: Найкращі нові серіали, які варто подивитися у вересні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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