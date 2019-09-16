Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн захопливий серіал

Продовження серіалу "Кріпосна" тримає глядачів у напрузі! 2 сезон драми вже наближається до фіналу. 16 вересня вийшли одразу дві нові серії – дивіться їх онлайн та читайте сюжет, аби не пропустити всі перипетії!

Драма "Кріпосна" б'є рекорди переглядів в Україні та за її межами. Костюмований серіал показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки проходять у Ніжині, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій власниці Лідії Шефер, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові випробування.

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16 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!

17 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Каті знову довелося тікати! Григорій Червінський все-таки побачив втікачку на бал і від довгоочікуваної для нього зустрічі відразу ж знепритомнів. Олена Олександрівна спробувала переконати гостя в тому, що прекрасна дівчина в небесно-блакитній сукні просто примарилася йому через температуру. Поміщик і сам не впевнений, чи бачив він Катю, але він однаково спробує її знайти.

Гриша побачив Кіті

Микола Дорошенко і Олена Олександрівна допомогли організувати втечу Катерини. Поки господиня дому відволікала Григорія Червінського, Ніколя зробив усе, щоб Вербицька без проблем покинула маєток Коренєвих. Для цього Дорошенко попросив допомоги у свого старого друга – Андрія Жадана. Він не знав, що Катя вже стикалася з колишнім кріпаком, і вони не порозумілися... Проте Андрій Андрійович просто не міг відмовити Миколі. Він погодився сховати Катю у себе вдома. У підсумку Вербицька і Жадан нарешті помиряться...

Дивитись онлайн 17 серію Кріпосної від 16-09-2019

Андрій і Кіті

Ігор Решетніков почав одужувати. Почувши цю новину, Ніколя кинув усі справи. Він має намір відновити репутацію покійного Олексія Косача. Для цього Решетніков потрібен йому живим. Ігор – єдиний, хто знає правду про Григорія Червінського. Але як змусити його говорити? Дорошенко спробує вивести поміщика на чисту воду.

Дорошенко хоче вивідати правду про Червінського

Тим часом доля знову підготувала нові випробування Галі. Тільки-но дівчина зраділа, що в неї почало налагоджуватися життя, як біда знову прийшла на поріг. І звуть цю біду – Яків. Чоловік дізнався, що хтось посмів не дотриматися його наказу і дав Галі роботу. Так він цього не залишить...

Галя у біді

18 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Після поцілунку з Андрієм Жаданом головна героїня серіалу "Кріпосна" мучиться сумнівами. Їй подобається її рятівник, але Катю зовсім не тішить це почуття. Вона відчуває провину за те, що посміла закохатися ще раз, хоча після смерті Олексія Косача не минуло й року! Дівчина вирішила піти до церкви і сповідатися, знехтувавши забороною Жадана з'являтися на вулиці. Ця витівка може обернутись лихом для кріпосної-втікачки.

Катя не прислухалась до поради Жадана

Олена Олександрівна зрозуміла, що не може жити без Миколи Дорошенка. Вона придумала чергове виправдання для чоловіка і прибігла до коханого. Усі ці роки Олена та Ніколя намагалися зробити вигляд, що холодно ставляться один до одного. Але варто їм було зустрітися знову, як у їхніх життях усе змінилося. Вони повинні бути разом! Микола зважився на відчайдушний крок: піти до Дмитра Коренєва і розповісти йому правду. Проте Олена Олександрівна боїться, що чоловік відбере в неї дітей. Усі ці роки саме думка про те, що доведеться розлучитися з синами, утримувала жінку в сім'ї.

Дивитися онлайн 18 серію Кріпосної від 16-09-2019

Ніколя та Олена закохані один в одного

Тим часом Григорія Червінського затягнули в дивний чорний ритуал. Доля звела поміщика з Лукою Митрофановичем. Кажуть, у старого є Божий дар – бачити те, що іншим людям не дано. Лука побачив, що непокоїть Григорія Петровича. Старий сказав Червінському, що може його врятувати. Потрібно тільки провести ритуал і вигнати "хробака". Цього разу Григорій вплутався у якусь чортівню!

Червінський божеволіє

Керуючий Яків теж почав вірити у всякі дивацтва. У якийсь момент Яшка відчув, що сходить з розуму: то павуки в ліжку з'являться, то молоко чорніє. Павлина каже: "Покайся!" Стурбований керуючий почав згадувати свої гріхи.

Яшка знущався над Галею

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