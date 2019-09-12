На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
- 107
2 сезон серіалу "Кріпосна" захоплює глядачів несподіваними поворотами! Продовження драми вже наближається до фіналу. 12 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет, аби бути в курсі всіх перипетій!
Серіал "Кріпосна" став хітом телебачення в Україні та за її межами. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки відбуваються у Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій жорстокій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові випробування.
Тут більше: Попередні 13 і 14 серії другого сезону драми "Кріпосна"
12 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!
15 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ
Григорій Петрович, як і раніше, не припиняє пошуки Катерини. Шахраї засипають його листами: по всій країні знаходяться люди, які ніби бачили дівчину. Вони просять то завдаток, то грошей на дорогу. Червінський розуміє, що його намагаються обдурити. Але один із цих листів дійсно може направити його на правильний слід.
Микола Дорошенко все ж прийняв запрошення на вечерю до Коренєвих. Весь вечір він намагався привернути увагу Олени Олександрівни. Чоловік зрозумів, що не в змозі протистояти пристрасті. Стара любов спалахнула з новою силою. Катя випадково стала свідком розмови між закоханими. Вона пообіцяла Олені Олександрівні нікому не відкривати її таємницю. Пані Коренєва не втрималася і розповіла Кіті історію свого нещасного кохання.
На додачу, Катя знову зустрілася з Андрієм Жаданом. Колишній кріпак теж був запрошений на вечерю до Коренєвих. Як же він здивувався, коли разом із маленьким Володимиром у вітальню ввійшла та сама дівчина, яку він визволив з борделю! Він аж ніяк не зрадів, побачивши знайоме обличчя. Ба більше, він вимагав, щоб Катя негайно покинула дім Коренєвих, адже він вважає кріпосну ... повією!
Дивитись онлайн 15 серію Кріпосної від 12-09-2019
Яків так залякав селян, що ніхто не бере Галку на роботу. Дівчина в розпачі. Їй скоро народжувати, на дворі вже зима, а роботи все немає. Павлина за можливості допомагає Галі, але Яшка і тут ставить палиці в колеса. Він раз по раз знаходить слабкі місця тих, хто вирішив простягнути руку допомоги його колишній коханці. Дівчині треба пережити зиму...
16 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ
Андрій Жадан, не бажаючи того, образив кріпосну до глибини душі. Чоловік зробив поспішні висновки про Катю: про те, чому вона опинилася в борделі, як відбулася угода мадам Макарової з голландським клієнтом. Андрій наговорив Катерині Вербицькій образливих речей. Вона так засмутилася, що відразу ж вирушила до віцегубернатора просити звільнення! Жадана збентежила реакція дівчини. Він задумався: а що, як він був не правий?
Григорій Червінський нарешті напав на слід втікачки. Пошуки привели його в той самий бордель, де Катя ледь не втратила невинність. Дівчину він не знайшов, зате зустрівся з мадам Макаровою. Григорій Петрович пообіцяв господарці закладу щедру винагороду, якщо вона розповість йому про подальшу долю Катерини. Любові Василівні важко встояти перед спокусою, та, можливо, цього разу гроші таки не стануть сильнішими за людську порядність.
Віцегубернатор Дмитро Коренєв відкрив бальний сезон. Це велика подія для Києва. На торжество зібралося безліч людей. Серед гостей Коренєвих був і Микола Дорошенко. У святковій метушні він зумів відвести Олену Олександрівну подалі від натовпу. Чоловік зрозумів, що не в силах забути свою кохану. Але хіба у них є хоч найменший шанс на щастя?
Дивитися онлайн 16 серію Кріпосної від 12-09-2019
Григорій Червінський зустрів у Києві старого друга. Той запропонував згадати молодість і теж відвідати бал віцегубернатора.
У підсумку Катя і Гриша, самі того не знаючи, опинилися під одним дахом!
Дивіться також: Найкращі нові серіали, які варто подивитися у вересні
-
21:0113 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї
-
20:38Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак
-
20:30Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:20Надприродне: з'явився перший кадр 15 сезону
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
19:51Philips презентувала "кишеньковий" проектор
-
19:43Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL
-
19:22Рецепт сніданку, який поліпшує чоловічу силу
-
19:13McDonald’s може залишити студентів без роботи
-
18:56Заради ремонту: у Нікополі дівчата станцювали тверк на занедбаній дорозі
-
18:41Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається
-
18:25Три речі, яких цураються абсолютно всі чоловіки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:12Де продають найдорожчий алкоголь в Європі, а де – найдешевший
-
18:01Гороскоп на 13 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці
-
17:43General Motors відкликає понад 3 мільйони автомобілів: у чому причина
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
17:16Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг
-
17:13Що пам'ять на обличчя говорить про ваш тип особистості: цікаве дослідження
-
16:56Син Пітта і Джолі відверто розповів про конфлікт з батьком
-
16:42У мережі з'явилися реальні характеристики нових iPhone 11
-
16:35Дієтологи розповіли, кому особливо корисно їсти сир
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?