Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ

2 сезон серіалу "Кріпосна" захоплює глядачів несподіваними поворотами! Продовження драми вже наближається до фіналу. 12 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет, аби бути в курсі всіх перипетій!

Серіал "Кріпосна" став хітом телебачення в Україні та за її межами. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки відбуваються у Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій жорстокій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові випробування.

Тут більше: Попередні 13 і 14 серії другого сезону драми "Кріпосна"

12 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

15 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Григорій Петрович, як і раніше, не припиняє пошуки Катерини. Шахраї засипають його листами: по всій країні знаходяться люди, які ніби бачили дівчину. Вони просять то завдаток, то грошей на дорогу. Червінський розуміє, що його намагаються обдурити. Але один із цих листів дійсно може направити його на правильний слід.

Микола Дорошенко все ж прийняв запрошення на вечерю до Коренєвих. Весь вечір він намагався привернути увагу Олени Олександрівни. Чоловік зрозумів, що не в змозі протистояти пристрасті. Стара любов спалахнула з новою силою. Катя випадково стала свідком розмови між закоханими. Вона пообіцяла Олені Олександрівні нікому не відкривати її таємницю. Пані Коренєва не втрималася і розповіла Кіті історію свого нещасного кохання.

На додачу, Катя знову зустрілася з Андрієм Жаданом. Колишній кріпак теж був запрошений на вечерю до Коренєвих. Як же він здивувався, коли разом із маленьким Володимиром у вітальню ввійшла та сама дівчина, яку він визволив з борделю! Він аж ніяк не зрадів, побачивши знайоме обличчя. Ба більше, він вимагав, щоб Катя негайно покинула дім Коренєвих, адже він вважає кріпосну ... повією!

Дивитись онлайн 15 серію Кріпосної від 12-09-2019

Андрій Жадан

Яків так залякав селян, що ніхто не бере Галку на роботу. Дівчина в розпачі. Їй скоро народжувати, на дворі вже зима, а роботи все немає. Павлина за можливості допомагає Галі, але Яшка і тут ставить палиці в колеса. Він раз по раз знаходить слабкі місця тих, хто вирішив простягнути руку допомоги його колишній коханці. Дівчині треба пережити зиму...

Яшка

16 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Андрій Жадан, не бажаючи того, образив кріпосну до глибини душі. Чоловік зробив поспішні висновки про Катю: про те, чому вона опинилася в борделі, як відбулася угода мадам Макарової з голландським клієнтом. Андрій наговорив Катерині Вербицькій образливих речей. Вона так засмутилася, що відразу ж вирушила до віцегубернатора просити звільнення! Жадана збентежила реакція дівчини. Він задумався: а що, як він був не правий?

Григорій Червінський нарешті напав на слід втікачки. Пошуки привели його в той самий бордель, де Катя ледь не втратила невинність. Дівчину він не знайшов, зате зустрівся з мадам Макаровою. Григорій Петрович пообіцяв господарці закладу щедру винагороду, якщо вона розповість йому про подальшу долю Катерини. Любові Василівні важко встояти перед спокусою, та, можливо, цього разу гроші таки не стануть сильнішими за людську порядність.

Віцегубернатор Дмитро Коренєв відкрив бальний сезон. Це велика подія для Києва. На торжество зібралося безліч людей. Серед гостей Коренєвих був і Микола Дорошенко. У святковій метушні він зумів відвести Олену Олександрівну подалі від натовпу. Чоловік зрозумів, що не в силах забути свою кохану. Але хіба у них є хоч найменший шанс на щастя?

Дивитися онлайн 16 серію Кріпосної від 12-09-2019

Григорій Червінський зустрів у Києві старого друга. Той запропонував згадати молодість і теж відвідати бал віцегубернатора.

Віцегубернатор

У підсумку Катя і Гриша, самі того не знаючи, опинилися під одним дахом!

Катя може зустрітись з Григорієм

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