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Кріпосна 2 сезон 13, 14 серія: дивитись онлайн захопливий серіал СТБ
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Продовження серіалу "Кріпосна" захоплює глядачів несподіваними поворотами! 2 сезон драми вже напівдорозі до фіналу. 11 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.
Серіал "Кріпосна" б'є рекорди переглядів в Україні та за кордоном. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті. Події стрічки відбуваються у Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але належала вона поміщикам Червінським. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій жорстокій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті чекають нові страждання.
Тут більше: Попередні 11 і 12 серії другого сезону драми "Кріпосна"
11 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!
13 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ
Завдяки доброті Андрія Жадана кріпосній вдалося уникнути брудних рук голландця. Чоловік не зміг байдуже дивитися на страждання Каті. Колишній кріпак не з чуток знає, як це, коли тебе вважають річчю, а не живою людиною. Саме тому він заплатив Любові Василівні за свободу дівчини.
Андрій Андрійович хороша людина, і він ніколи не став би претендувати на "особливу подяку" врятованої дівчини. Але перелякана до смерті Катя вирішила не випробовувати долю. Як тільки їй дозволили піти з борделю, вона втекла, навіть не попрощавшись із визволителем.
У відчаї Кіті вирішила йти прямо до віцегубернатора. Потрапити на прийом до Коренєвих виявилося не так просто. Сам віцегубернатор поїхав до іншого міста, у будинку залишилася тільки його дружина. У Каті для Олени Олександрівни є лист від Миколи Дорошенка... Тільки треба переконати служників передати його господині і тоді Катерина зможе отримати посаду гувернантки в Коренєвих.
А от у будинку Червінських ще одна смерть, горе і безумство. Наталі досі не може отямитись після втрати дитини. Григорій Петрович заливає біль алкоголем. У Червінку приїжджає Олександр Дорошенко. Він дізнався, що зять пообіцяв п'ять тисяч рублів за упіймання кріпосної.
Галя ж спробувала врятувати Панаса від рекрутчини. Дівчина готова пожертвувати всім своїм посагом, щоб повернути чоловіка додому, та грошей не вистачає... Галя вирішила вимагати від Якова плату за свою працю. Вона тепер вільна – отже має право.
Дивитись онлайн 13 серію Кріпосної від 11-09-2019
14 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ
Минуло вже два місяці, як Григорій Червінський подав оголошення в газету, але Катю, на щастя, досі не зловили. Тепер вона живе в будинку віцегубернатора, навчає його сина німецької та французької. Олена Олександрівна, господиня будинку, не натішиться новій гувернантці: Володінька нарешті почав проявляти інтерес до навчання!
Натомість її чоловік не розділяє такого захоплення. Коренєв повернувся додому та критично поставився до старань нової робітниці. Методи Кіті йому не сподобалися, та й досвіду в дівчини замало... Віцегубернатор просить виставити нову гувернантку за двері!
Микола Дорошенко наважився приїхати до Коренєвих. Ніколя вперше за довгий час зустрівся з коханою Оленою Олександрівною. До цього він потайки приходив до дому віцегубернатора і дивився на неї здалеку. Почуття Миколи досі живі, але чи є в цьому сенс? Олена тепер заміжня жінка, мати двох дітей. Суспільство ніколи не прийме їхнього кохання. Перебування в будинку старих друзів стане справжніми тортурами для молодшого Дорошенка.
Григорій Червінський не відмовився від ідеї знайти Катерину. Чоловік втратив дитину. Його тесть Олександр Васильович більше не бажає знати зятя. Він забрав Наталі назад до Ніжина. Бідна панночка більше не зможе мати дітей, тому Григорію Петровичу доведеться забути про багатий посаг дружини. Але все це, здається, зовсім не цікавить Червінського. Він отримав із Києва звістку від людини, яка пообіцяла зловити утікачку, кріпосну Катерину Вербицьку...
Галя отримала волю, але втратила чоловіка. Дівчину ніхто не бере на роботу, а гроші потрібні, як ніколи, адже тепер Галя годує сім'ю Панаса. Героїня відштовхнула Яшку і він не може пробачити їй цієї образи. Керуючий Червінських забрав у Галі корову та силою змусив сім'ю селянин віддати молодшого брата Панаса, Олексу, на панщину. Галі не вистачає грошей навіть на їжу для хворої свекрухи.
Дивитися онлайн 14 серію Кріпосної від 11-09-2019
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