На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
- 87
2 сезон серіалу "Кріпосна" тримає глядачів у напрузі! Продовження драми дивує гострими поворотами, яких ніхто не очікував. 10 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.
Костюмований серіал "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Прикметно, що драма СТБ стала хітом телебачення не лише в Україні, а й поза її межами. Події стрічки відбуваються у в Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але при цьому вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій безжальній власниці, і лише після її загибелі дівчина зуміла втекти в столицю. Але й у Києві Кіті не змогла стати щасливою...
Тут більше: Попередні 9 і 10 серії другого сезону драми "Кріпосна"
11 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!
11 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ
За Катю призначена величезна сума – 5000 рублів! Григорій Петрович одержимий думкою повернути дівчину. Червінський не в змозі відмовитися від згубної звички та потайки від дружини курив опіум, хоча й почав приймати морфін. Наталі дізналася про це і спалила всі люльки. Розлючений чоловік погнався за дружиною і ... зіштовхнув її зі сходів!
Тим часом Галя прийшла до Якова з проханням. Кріпосна зрозуміла, що Панас їй дорожчий за волю. Вона благає Яшку не віддавати її чоловіка в рекрути. Керуючий погодився подумати над цим, якщо Галя зробить йому відповідну послугу... Дівчина втішає себе тим, що це востаннє. Але вона пошкодує про те, що знову зв'язалася з негідником і насильником.
Відчайдушна Катя задумала втечу. Дівчина зрозуміла: вона краще помре, ніж буде працювати в борделі. А в мадам Макарової вже уривається терпець... Вона пообіцяла "маленьку Кіті" багатому клієнту і тепер має намір віддати товар у найкращому вигляді. Любов Василівна замовила для Каті плаття за ескізом голландця. Тепер у дівчини є всього три дні, щоб знайти вихід.
Одна з повій запропонувала Каті свою допомогу. Потрібно просто викрасти листа з рекомендацією в мадам Макарової! Настя і її син Міша придумали цілий план, щоб визволити Катю. Та навіть якщо кріпосній вдасться втекти, куди вона може податися, якщо по всьому місту продаються газети з її портретом і обіцянкою грошової винагороди...
Дивитись онлайн 11 серію Кріпосної від 10-09-2019
12 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ
Після невдалої спроби втечі з борделю Катя опинилася у скрутному становищі. Дівчину зачинили в кімнаті. Їй нікуди тікати: мадам Макарова поставила біля дверей охорону. Катю переодягли в пишну сукню і залишили чекати.
Голландець надіслав Любові Василівні гарно вбрану ляльку. У нього дуже специфічні запити: він хоче, щоб дівчина була схожа на дитину, гралася і ластилася. Навіть у досвідченої мадам Макарової подих перехоплює від таких забаганок... І все ж вона не збирається відступати. Клієнт заплатив гроші, значить повинен отримати товар. І неважливо, що тепер буде з бідною Кіті. "По-іншому бабі не вижити", – міркує Любов Василівна, відправляючи дівчину в ліжко до іноземця. І вона щиро впевнена у своїй правоті.
Наталі у важкому стані після падіння зі сходів. Вона не їла і не спала, відмовилася бачити чоловіка. Потім у жінки почалася сильна кровотеча. Григорій Петрович відразу ж відправив за лікарем, але його прогнози невтішні... Первісток Червінських може так і не з'явитись на світ.
Щастя Галі було недовгим. Чутка про те, що вона зрадила Панасу відразу ж після весілля, швидко розлетілася по Червінці. Дізнався про те, що трапилося, і сам Панас. Це був удар просто у серце – Галя ж клялася, що любить! Дівчина переконувала себе, що зробила все правильно: адже вона намагалася врятувати коханого від служби. Але Яшка затаїв образу. Він вирішив позбутися Панаса за будь-яку ціну.
У 12 серії герої серіалу "Кріпосна" ведуть боротьбу не на життя, а на смерть. Лікар намагається врятувати життя Наталі та її дитини, Катя бореться за свою честь, а Галя – за довгоочікуване щастя... Та їхня боротьба, схоже, безуспішна.
Дивитися онлайн 12 серію Кріпосної від 10-09-2019
Дивіться також: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні
-
21:23Як відновитися після важких тренувань: прості поради
-
21:0011 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:29Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro
-
20:13У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:10iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple
-
19:59Один з головних мемів року користувачі мережі перенесли в реальне життя: кумедні фото
-
19:43Названо найкориснішу рибу для щоденного раціону
-
19:29Названо головний колір 2020 року
-
19:13ZMI представила бюджетну і надзвичайно компактну зарядку для смартфонів
-
18:58Віка з НеАнгелів розбурхала мережу пікантним знімком в бікіні
-
18:43Засновник Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост глави компанії
-
18:30Comic Con Ukraine 2019 доведе, що допомагати іншим – весело: 5 соціальних ініціатив фесту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Перший кнопкодав: названо ім'я порушника у Верховній Раді 9-го скликання (відеофакт)
-
18:14BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото
-
18:05Гороскоп на 11 вересня 2019: Овнів і Скорпіонів чекає успіх
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
17:54Land Rover показав відроджений ефектний Defender
-
17:4395-річні двійнята розкрили секрет довголіття: ви будете вражені
-
17:30Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото
-
17:25В Антарктиді вперше в історії пройде марш за тварин
-
17:12Туристи назвали місця, які їх найбільше лякають у готельних номерах
-
16:54У NASA показали знімок з чотирма штормами на Землі
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я