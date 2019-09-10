Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ

2 сезон серіалу "Кріпосна" тримає глядачів у напрузі! Продовження драми дивує гострими поворотами, яких ніхто не очікував. 10 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.

Костюмований серіал "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Прикметно, що драма СТБ стала хітом телебачення не лише в Україні, а й поза її межами. Події стрічки відбуваються у в Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але при цьому вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій безжальній власниці, і лише після її загибелі дівчина зуміла втекти в столицю. Але й у Києві Кіті не змогла стати щасливою...

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11 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

11 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

За Катю призначена величезна сума – 5000 рублів! Григорій Петрович одержимий думкою повернути дівчину. Червінський не в змозі відмовитися від згубної звички та потайки від дружини курив опіум, хоча й почав приймати морфін. Наталі дізналася про це і спалила всі люльки. Розлючений чоловік погнався за дружиною і ... зіштовхнув її зі сходів!

Тим часом Галя прийшла до Якова з проханням. Кріпосна зрозуміла, що Панас їй дорожчий за волю. Вона благає Яшку не віддавати її чоловіка в рекрути. Керуючий погодився подумати над цим, якщо Галя зробить йому відповідну послугу... Дівчина втішає себе тим, що це востаннє. Але вона пошкодує про те, що знову зв'язалася з негідником і насильником.

Відчайдушна Катя задумала втечу. Дівчина зрозуміла: вона краще помре, ніж буде працювати в борделі. А в мадам Макарової вже уривається терпець... Вона пообіцяла "маленьку Кіті" багатому клієнту і тепер має намір віддати товар у найкращому вигляді. Любов Василівна замовила для Каті плаття за ескізом голландця. Тепер у дівчини є всього три дні, щоб знайти вихід.

Одна з повій запропонувала Каті свою допомогу. Потрібно просто викрасти листа з рекомендацією в мадам Макарової! Настя і її син Міша придумали цілий план, щоб визволити Катю. Та навіть якщо кріпосній вдасться втекти, куди вона може податися, якщо по всьому місту продаються газети з її портретом і обіцянкою грошової винагороди...

Дивитись онлайн 11 серію Кріпосної від 10-09-2019

12 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Після невдалої спроби втечі з борделю Катя опинилася у скрутному становищі. Дівчину зачинили в кімнаті. Їй нікуди тікати: мадам Макарова поставила біля дверей охорону. Катю переодягли в пишну сукню і залишили чекати.

Голландець надіслав Любові Василівні гарно вбрану ляльку. У нього дуже специфічні запити: він хоче, щоб дівчина була схожа на дитину, гралася і ластилася. Навіть у досвідченої мадам Макарової подих перехоплює від таких забаганок... І все ж вона не збирається відступати. Клієнт заплатив гроші, значить повинен отримати товар. І неважливо, що тепер буде з бідною Кіті. "По-іншому бабі не вижити", – міркує Любов Василівна, відправляючи дівчину в ліжко до іноземця. І вона щиро впевнена у своїй правоті.

Наталі у важкому стані після падіння зі сходів. Вона не їла і не спала, відмовилася бачити чоловіка. Потім у жінки почалася сильна кровотеча. Григорій Петрович відразу ж відправив за лікарем, але його прогнози невтішні... Первісток Червінських може так і не з'явитись на світ.

Щастя Галі було недовгим. Чутка про те, що вона зрадила Панасу відразу ж після весілля, швидко розлетілася по Червінці. Дізнався про те, що трапилося, і сам Панас. Це був удар просто у серце – Галя ж клялася, що любить! Дівчина переконувала себе, що зробила все правильно: адже вона намагалася врятувати коханого від служби. Але Яшка затаїв образу. Він вирішив позбутися Панаса за будь-яку ціну.

У 12 серії герої серіалу "Кріпосна" ведуть боротьбу не на життя, а на смерть. Лікар намагається врятувати життя Наталі та її дитини, Катя бореться за свою честь, а Галя – за довгоочікуване щастя... Та їхня боротьба, схоже, безуспішна.

Дивитися онлайн 12 серію Кріпосної від 10-09-2019

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