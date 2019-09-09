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Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Кріпосна 2 сезон 9, 10 серія: дивитись онлайн популярний серіал

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Головна героїня серіалу КРІПОСНА - фото 1
Головна героїня серіалу КРІПОСНА

Продовження серіалу "Кріпосна" зачепило за живе глядачів! 2 сезон драми дивує гострими поворотами та несподіваними перипетіями. 9 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.

Серіал "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Прикметно, що костюмована драма СТБ здобула популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Події стрічки розгортаються у в Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але насправді вона належала поміщикам Червінським. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінюється. Її продали новій безжальній власниці, і лише після її загибелі дівчина зуміла втекти в столию. Та чи чекає її краща доля?

Тут більше: Попередні 7 і 8 серії другого сезону драми "Кріпосна"

9 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!

9 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Григорій Червінський стає все більш наркотично залежним. Зловживання опіумом дає про себе знати: спочатку поміщик насолоджувався солодкими маревами, у яких до нього приходила Катерина Вербицька – прекрасна і покірна, якою вона ніколи насправді не була. Ці фантазії захопили чоловіка. Він ще частіше тягнеться до наркотиків, щоб знову пережити швидкоплинний екстаз.

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Григорій Червінський

Проте із часом видіння почали змінюватися. Тепер Червінський почав бачити Олексія Косача. Чоловік, застрелений рукою Григорія Петровича, дивиться своєму катові в очі. Привид Альоші каже: "Бійся!". І Катя теж повторює за ним.

Наталі хвилюється за свого чоловіка. Панночка побачила Григорія під час нападу галюцинації. Він метався по кімнаті, кричав і бився з невидимим супротивником. Наталі разом із Павлиною спробували вилікувати Червінського від недуги, відмовитися від згубної звички геть непросто.

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Наталі хоче допомогти чоловіку

Тим часом Наталі випадково дізналася про купівлю маєтку Лідії Шефер. Вона знайшла купчу і не може зрозуміти, чому чоловік приховав від неї велику угоду... До того ж, невідомо, де він узяв такі величезні гроші! Григорію доводиться зізнатися, що він заклав їхній маєток.

Дивитись онлайн 9 серію Кріпосної від 09-09-2019

У столиці вирують не менші пристрасті, однак новини звідти більш радісні, адже Василині усміхнулася удача! Андрій Жадан дізнався про невиліковну хворобу дівчини. Він влаштував її до клініки та пообіцяв оплатити лікування. У дівчини з'явився шанс на нормальне життя.

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Василинка могла б одужати

Катерина, яку мадам Макарова тимчасово перестала підсовувати дівчину чоловікам і відправила її працювати на кухню, відразу ж пропонує Василині втекти і почати нове життя. Але куртизанка настільки втомилася тікати, що вирішує залишитися і бути нарешті щасливою. На жаль, її планам не судилося збутися. У публічний будинок таємно проникає клієнт, з яким Василинка була напередодні, і, здається, він прийшов зовсім не для утіх.

Кріпосна 2 сезон 9, 10 серія: дивитись онлайн популярний серіал - фото 353763

10 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

У Червинці радісна подія – Галя і Панас одружуються. Усе селище в передчутті веселих гулянь, а Галина милується собою у весільному вбранні. І тільки одна людина абсолютно не радий святу. Керуючий Яків, хоч і сам придумав ідею з одруженням Галі і місцевого селянина, зовсім не очікував, що його коханка поставиться до майбутнього шлюбу настільки серйозно. Галя полюбила Панаса за його гарне ставлення і не має наміру більше залишатися з підлим Яшкою. Однак керуючий налаштований і далі брати від дівчини все, що йому заманеться...

Кріпосна 2 сезон 9, 10 серія: дивитись онлайн популярний серіал - фото 353772

А поки в садибі йдуть весільні приготування, у Києві – траур. Катерина Вербицька та мешканки будинку розпусти мадам Макарової прощаються із загиблою Василинкою. Кіті ніяк не може впоратися зі своїм болем: вона згадує перше знайомство з молодою і наївною Василиною, яка мріяла про спокійне життя вільної дівчини.

Дивитися онлайн 10 серію Кріпосної від 09-09-2019

Василинка хотіла бути вільною - фото 353722
Василинка хотіла бути вільною

Але навіть її похорон не минув без скандалів. На прощання з'явився і сам "винуватець торжества" – пан Лютовіч. Він розлючений тим, що заразився сифілісом від Василини, і тепер хоче моральну компенсацію – 1000 рублів щомісячно від мадам Макарової. Але Любов Василівна не має наміру платити такі гроші вбивці однією з її найкращих дівчат.

Кріпосна 2 сезон 9, 10 серія: дивитись онлайн популярний серіал - фото 353762

Це цікаво: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні

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