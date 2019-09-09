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Кріпосна 2 сезон 9, 10 серія: дивитись онлайн популярний серіал
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Продовження серіалу "Кріпосна" зачепило за живе глядачів! 2 сезон драми дивує гострими поворотами та несподіваними перипетіями. 9 вересня вийшли одразу дві серії стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.
Серіал "Кріпосна" показує життя нашого народу в 19 столітті. Прикметно, що костюмована драма СТБ здобула популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Події стрічки розгортаються у в Ніжині, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але насправді вона належала поміщикам Червінським. Після втрати коханого та смерті хрещеної мами життя Каті кардинально змінюється. Її продали новій безжальній власниці, і лише після її загибелі дівчина зуміла втекти в столию. Та чи чекає її краща доля?
Тут більше: Попередні 7 і 8 серії другого сезону драми "Кріпосна"
9 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!
9 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ
Григорій Червінський стає все більш наркотично залежним. Зловживання опіумом дає про себе знати: спочатку поміщик насолоджувався солодкими маревами, у яких до нього приходила Катерина Вербицька – прекрасна і покірна, якою вона ніколи насправді не була. Ці фантазії захопили чоловіка. Він ще частіше тягнеться до наркотиків, щоб знову пережити швидкоплинний екстаз.
Проте із часом видіння почали змінюватися. Тепер Червінський почав бачити Олексія Косача. Чоловік, застрелений рукою Григорія Петровича, дивиться своєму катові в очі. Привид Альоші каже: "Бійся!". І Катя теж повторює за ним.
Наталі хвилюється за свого чоловіка. Панночка побачила Григорія під час нападу галюцинації. Він метався по кімнаті, кричав і бився з невидимим супротивником. Наталі разом із Павлиною спробували вилікувати Червінського від недуги, відмовитися від згубної звички геть непросто.
Тим часом Наталі випадково дізналася про купівлю маєтку Лідії Шефер. Вона знайшла купчу і не може зрозуміти, чому чоловік приховав від неї велику угоду... До того ж, невідомо, де він узяв такі величезні гроші! Григорію доводиться зізнатися, що він заклав їхній маєток.
Дивитись онлайн 9 серію Кріпосної від 09-09-2019
У столиці вирують не менші пристрасті, однак новини звідти більш радісні, адже Василині усміхнулася удача! Андрій Жадан дізнався про невиліковну хворобу дівчини. Він влаштував її до клініки та пообіцяв оплатити лікування. У дівчини з'явився шанс на нормальне життя.
Катерина, яку мадам Макарова тимчасово перестала підсовувати дівчину чоловікам і відправила її працювати на кухню, відразу ж пропонує Василині втекти і почати нове життя. Але куртизанка настільки втомилася тікати, що вирішує залишитися і бути нарешті щасливою. На жаль, її планам не судилося збутися. У публічний будинок таємно проникає клієнт, з яким Василинка була напередодні, і, здається, він прийшов зовсім не для утіх.
10 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ
У Червинці радісна подія – Галя і Панас одружуються. Усе селище в передчутті веселих гулянь, а Галина милується собою у весільному вбранні. І тільки одна людина абсолютно не радий святу. Керуючий Яків, хоч і сам придумав ідею з одруженням Галі і місцевого селянина, зовсім не очікував, що його коханка поставиться до майбутнього шлюбу настільки серйозно. Галя полюбила Панаса за його гарне ставлення і не має наміру більше залишатися з підлим Яшкою. Однак керуючий налаштований і далі брати від дівчини все, що йому заманеться...
А поки в садибі йдуть весільні приготування, у Києві – траур. Катерина Вербицька та мешканки будинку розпусти мадам Макарової прощаються із загиблою Василинкою. Кіті ніяк не може впоратися зі своїм болем: вона згадує перше знайомство з молодою і наївною Василиною, яка мріяла про спокійне життя вільної дівчини.
Дивитися онлайн 10 серію Кріпосної від 09-09-2019
Але навіть її похорон не минув без скандалів. На прощання з'явився і сам "винуватець торжества" – пан Лютовіч. Він розлючений тим, що заразився сифілісом від Василини, і тепер хоче моральну компенсацію – 1000 рублів щомісячно від мадам Макарової. Але Любов Василівна не має наміру платити такі гроші вбивці однією з її найкращих дівчат.
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