Серіал Кріпосна 2 сезон 1, 2 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ

Український серіал "Кріпосна" повернувся на екрани! Довгоочікуваний 2 сезон мелодрами стартував на телеканалі СТБ. 2 вересня вийшли одразу дві прем'єрні серії продовження стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

Серіал "Кріпосна", який показує життя українців у 19 столітті, став хітом телебачення не тільки в Україні, а й за кордоном. Події костюмованої драми відбуваються в Ніжині, а в центрі сюжету – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але вона все життя належала поміщикам Червінським. Після втрати свого коханого Олексія Косача та смерті своєї хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінюється. Її продають новій власниці, яка ненавидить кріпосну.

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2 вересня на каналі СТБ вийшли дебютні епізоди серіалу, і ось що трапилося у них!

1 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Костюмована мелодрама занурює нас у світ розкішного життя великих землевласників 19 століття, чиї кріпосні їдять прісну юшку, займаються важкою фізичною працею, терплять наругу та катування і прирівняні до статусу речей, а зовсім не людей.

Героїня Катя Вербицька опиняється в будинку заможної панянки Лідії Шефер. Її нова багата хазяйка заплатила дуже щедру суму поміщику Червінському не для того, щоб отримати талановиту слугу, здатну зіграти на фортепіано або читати їй книжки.

Лідія одержима жагою помсти, вона хоче мучити Катю і карати дівчину за те, що саме їй віддав перевагу Олексій Косач і саме їй подарував свою любов. Бідній Катерині доведеться терпіти небувалу жорстокість своєї леді. Лідія готова зайти дуже далеко, щоб помститися своїй екс-суперниці. Невже, вдосталь насолодившись, вона продасть Кіті в бордель?

Попри те, що смерть Анни Львівни й скандал із кріпосною залишився для Червінських позаду, у сім'ї досі немає спокою. Наталі Дорошенко зрозуміла, що вийшла заміж за грубого й корисливого Гришу, якому не так цікава дружина, як її гроші. Їхнє сімейне життя затьмарює тінь Катерини Вербицької: після її продажу молодший Червінський оскаженів! Як складеться доля доброї Наталі та чи насмілиться Григорій повернути селянку собі?

Дивіться продовження фатальної історії немислимого кохання кріпосної, яка потрясла всю Україну!

Дивитись онлайн 1 серію Кріпосної від 02-09-2019

2 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Мало було бідній Кіті катувань і важкої роботи! У нападі люті Лідія Шефер побила дівчину до напівсмерті. Решта кріпосних бояться, що слабенька Катя не доживе до ранку...

А тим часом Наталі Дорошенко намагається врятувати чоловіка від опіумної залежності. Вона спробувала вмовити Гришу перейти на новий препарат – морфій. Аптекарю вдалося переконати Наталю в безпечності цих ліків. Справа за малим – умовити Григорія Петровича відмовитися від старого наркотику. Але що зі здоров'ям самої Наталі? Одного прекрасного ранку вона втратила свідомість на рівному місці. Перелякана Орися послала по лікаря. Дізнайтеся, що сталося з Наталею Дорошенко.

Петро Червінський досі не помирився з сином. Лариса переживає через те, що зруйнувала сім'ю, але поміщик не хоче її слухати. Піддавшись раптовому пориву, він запропонував коханці виїхати в Париж. Вона не вірить, що Червінський кине заради неї все – будинок, землі, завод, адже це величезні статки!

Після смерті Олексія родина Косачів переживає важкі часи. Мама покійного чоловіка Каті знову не може звести кінці з кінцями. Вона залишилася сама з двома дітьми і купою боргів. Лідія Шефер знову простягає руку допомоги Софії Станіславівні. Вона пообіцяла не тільки дати грошей, але і зробити щедрий подарунок для невтішної матері. Але чи може хоч щось вилікувати ту рану, яку залишила в Софії Станіславівні смерть улюбленого сина?..

Дізнайтеся, чи вдалося вижити Катерині Вербицькій та що сталося з Наталі!

Дивитися онлайн 2 серію Кріпосної від 02-09-2019

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