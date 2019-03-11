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Серіал Кріпосна – 17, 18 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ

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Весілля Гриші та Наталі - фото 1
Весілля Гриші та Наталі

Нові 17 і 18 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 11 березня на телеканалі СТБ. Що ж трапилося в свіжих епізодах драми? Дивіться онлайн серії та читайте опис сюжету!

Серіал "Кріпосна" розкриває життя українців у 19 столітті. Події костюмованої драми відбуваються в Ніжині, а головною героїнею є юна кріпосна Катерина Вербицька: дівчину виховували як панянку, але насправді вона належить поміщикам Червінським. Життя Каті кардинально змінюється після того, як вона закохується у дворянина...

Це цікаво: Попередні 15 і 16 серія драми Кріпосна на СТБ

11 березня на каналі СТБ вийшли свіжі епізоди серіалу, і ось що сталося у них!

17 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Весілля Григорія Петровича і Наталі Дорошенко перетворилося на траур... Просто в день свята серце Анни Львівни не витримало переживань: спочатку вона дізналася, що її вихованка Катя втекла, потім коханка чоловіка з'явилася на весілля, а її син кинувся на батька з кулаками... Пані Червінська віддала богу душу відразу ж.

Анна Львівна померла - фото 313541
Анна Львівна померла

Петра Івановича не надто засмутила смерть дружини. Він спокійно поїхав у шинок, в той час як його коханку, відому актрису ніжинського театру, тут же затаврували вбивцею.

Червінський у шинку - фото 313548
Червінський у шинку

А ось Григорій Петрович абсолютно втратив голову після смерті матері. Він згадав про втікачку Кітті і кинувся за нею в погоню. Наталі намагалася його зупинити, але осліпленого гнівом чоловіка куди більше хвилює втікачка-кріпачка, ніж його молода дружина.

Втеча Каті та Олексія - фото 313540
Втеча Каті та Олексія

Наталі вважає, що вона передбачила смерть своєї свекрухи. Дівчина перед весіллям мучилася від поганих передчуттів, і тепер все її найгірші побоювання підтвердилися.

Наталі - фото 313539
Наталі

Син Червінських увірвався в будинок Косача, але не знайшов там нікого, крім переляканої матері Олексія. Однак це його не зупинило: Гриша готовий гнатися за закоханими до останнього.

Тим часом Катя і Олексій Федорович доїхали до самого Києва. На в'їзді в місто вони виявили, що їх уже шукають – новина про втікачів поширилася швидко. Дізнайтеся, чи вийшло у Каті і Олексія повінчатися та чи наздогнав їх Григорій Петрович!

Дивитись онлайн 17 серію Кріпосної від 11-03-2019

Катя і Олексій - фото 313538
Катя і Олексій

18 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

На жаль, щастя молодих було недовгим... Олексій і Катя ще не встигли відчути своє щастя сповна, коли їх наздогнала зла доля в особі Григорія Червінського. Він прилюдно розкрив обман молодих – адже Катя виходила заміж з підробленими документами вільної жінки!

Олексій і Катя у Києві - фото 313547
Олексій і Катя у Києві

Селян-кріпаків не щадять, так що тепер ніжній Кітті загрожує прилюдне покарання. Олексій Федорович теж попався на гарячому, адже він тепер – злодій, який зазіхнув на власність Червінських.

Косач за гратами - фото 313544
Косач за гратами

У підсумку Григорій Петрович забрав те, що вважав своїм по праву. Він повернув Катю в маєток Червінських, але тепер її немає кому захистити. Після смерті Анни Львівни Кітті втратила свою покровительку. Життя дівчини кардинально змінилося після цього.

Катя розчавлена горем - фото 313549
Катя розчавлена горем

Незважаючи на гнів, почуття Григорія Червінського до Каті не згасли. Він не дозволив пороти дівчину, а замість цього замкнув її в льосі. Але зараз головний ворог Каті – це вона сама. Смерть Анни Львівни сильно вдарила по кріпосній.

Похорони Анни Львівни - фото 313551
Похорони Анни Львівни

Більш того, розлючений Григорій Петрович сказав Кітті, що це вона винна в смерті своєї хрещеної. Після такої новини дівчина зовсім втратила бажання жити...

Катя і Павліна - фото 313550
Катя і Павліна

Наталі зовсім не подобається те, якою жорстокою людиною виявився її чоловік. Дівчина навіть не підозрювала, за якого нелюда виходить заміж. В одному з моментів вона стала свідком публічного покарання, яку Григорій Петрович влаштував для Галі.

Григорій побив Галю - фото 313552
Григорій побив Галю

Наталі зовсім не подобаються такі прояви жорстокості. Вона навіть спробувала не послухатися чоловіка і випустити Катю з холодного без його відома...

Дивитися онлайн 18 серію Кріпосної від 11-03-2019

Наталі шокована - фото 313545
Наталі шокована

Читайте також: Дата, коли вийде продовження драми Кріпосна 2 сезон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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