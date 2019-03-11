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Серіал Кріпосна – 17, 18 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ
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Нові 17 і 18 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 11 березня на телеканалі СТБ. Що ж трапилося в свіжих епізодах драми? Дивіться онлайн серії та читайте опис сюжету!
Серіал "Кріпосна" розкриває життя українців у 19 столітті. Події костюмованої драми відбуваються в Ніжині, а головною героїнею є юна кріпосна Катерина Вербицька: дівчину виховували як панянку, але насправді вона належить поміщикам Червінським. Життя Каті кардинально змінюється після того, як вона закохується у дворянина...
Це цікаво: Попередні 15 і 16 серія драми Кріпосна на СТБ
11 березня на каналі СТБ вийшли свіжі епізоди серіалу, і ось що сталося у них!
17 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ
Весілля Григорія Петровича і Наталі Дорошенко перетворилося на траур... Просто в день свята серце Анни Львівни не витримало переживань: спочатку вона дізналася, що її вихованка Катя втекла, потім коханка чоловіка з'явилася на весілля, а її син кинувся на батька з кулаками... Пані Червінська віддала богу душу відразу ж.
Петра Івановича не надто засмутила смерть дружини. Він спокійно поїхав у шинок, в той час як його коханку, відому актрису ніжинського театру, тут же затаврували вбивцею.
А ось Григорій Петрович абсолютно втратив голову після смерті матері. Він згадав про втікачку Кітті і кинувся за нею в погоню. Наталі намагалася його зупинити, але осліпленого гнівом чоловіка куди більше хвилює втікачка-кріпачка, ніж його молода дружина.
Наталі вважає, що вона передбачила смерть своєї свекрухи. Дівчина перед весіллям мучилася від поганих передчуттів, і тепер все її найгірші побоювання підтвердилися.
Син Червінських увірвався в будинок Косача, але не знайшов там нікого, крім переляканої матері Олексія. Однак це його не зупинило: Гриша готовий гнатися за закоханими до останнього.
Тим часом Катя і Олексій Федорович доїхали до самого Києва. На в'їзді в місто вони виявили, що їх уже шукають – новина про втікачів поширилася швидко. Дізнайтеся, чи вийшло у Каті і Олексія повінчатися та чи наздогнав їх Григорій Петрович!
Дивитись онлайн 17 серію Кріпосної від 11-03-2019
18 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ
На жаль, щастя молодих було недовгим... Олексій і Катя ще не встигли відчути своє щастя сповна, коли їх наздогнала зла доля в особі Григорія Червінського. Він прилюдно розкрив обман молодих – адже Катя виходила заміж з підробленими документами вільної жінки!
Селян-кріпаків не щадять, так що тепер ніжній Кітті загрожує прилюдне покарання. Олексій Федорович теж попався на гарячому, адже він тепер – злодій, який зазіхнув на власність Червінських.
У підсумку Григорій Петрович забрав те, що вважав своїм по праву. Він повернув Катю в маєток Червінських, але тепер її немає кому захистити. Після смерті Анни Львівни Кітті втратила свою покровительку. Життя дівчини кардинально змінилося після цього.
Незважаючи на гнів, почуття Григорія Червінського до Каті не згасли. Він не дозволив пороти дівчину, а замість цього замкнув її в льосі. Але зараз головний ворог Каті – це вона сама. Смерть Анни Львівни сильно вдарила по кріпосній.
Більш того, розлючений Григорій Петрович сказав Кітті, що це вона винна в смерті своєї хрещеної. Після такої новини дівчина зовсім втратила бажання жити...
Наталі зовсім не подобається те, якою жорстокою людиною виявився її чоловік. Дівчина навіть не підозрювала, за якого нелюда виходить заміж. В одному з моментів вона стала свідком публічного покарання, яку Григорій Петрович влаштував для Галі.
Наталі зовсім не подобаються такі прояви жорстокості. Вона навіть спробувала не послухатися чоловіка і випустити Катю з холодного без його відома...
Дивитися онлайн 18 серію Кріпосної від 11-03-2019
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