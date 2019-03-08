Серіал Кріпосна – 15, 16 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ

Нові 15 і 16 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли 7 березня на каналі СТБ. Що ж сталося у драмі? Дивіться онлайн свіжі епізоди, які вразили інтригуючими перипетіями!

Костюмований серіал "Кріпосна" показує життя у 19 столітті. Головною героїнею драми є 18-річна кріпосна Катерина Вербицька: вона виховувалася як панянка, але насправді вона належить найбагатшим поміщикам Ніжина – Червінським. Життя дівчини кардинально змінюється після того, як вона закохується у дворянина, і ця любов – взаємна.

Це цікаво: Попередні 13 і 14 серія драми Кріпосна на СТБ

7 березня на каналі СТБ вийшли свіжі епізоди, і ось що сталося у них!

15 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Закохані Катя й Олексій опинилися в центрі скандалу. Молодих людей застали на сіннику. Тут вже ні у кого не залишилося сумнівів щодо намірів Косача. Анна Львівна до глибини душі обурилася поведінкою своєї вихованки і посадила ту під домашній арешт. Олексія вчергове прогнали з дому Червінських.

Анна Львівна не на жарт розгнівалася через непослух своєї хрещениці. Пані Червинська покликала для Каті священика, щоб він помолився за її грішну душу. Він спочатку не вірив, що Олексій Косач міг задумати щось погане, але врешті-решт його переконали.

Тепер Катю не випускають з кімнати, змушують тримати суворий піст і молитися, незважаючи на всі запевнення дівчини про те, що між нею і її коханим нічого не було. А тут ще й чутки поповзли, що улюбленицю Анни Львівни Кітті зібралися продати з аукціону...

Олексій Федорович в розпачі – він має намір повернути свою кохану! Хлопець придумав дуже ризикований план. Він повідомив своєму другові Ніколя, що... має намір викрасти Кітті з дому Червінських! Засліплений любов'ю панич готовий на все – на крадіжку, підробку документів і навіть втечу, тільки б знову бути разом із кріпосною.

Ніколя спробував відрадити свого друга від необдуманого вчинку, але Олексій не слухає слушних порад. Тоді Ніколя відправився до Лідії Шефер, через яку і зірвалася угода купівлі Каті...

Тим часом Анна Львівна не знаходить спокою. Пані живе з постійним відчуттям тривоги. Вихованка її розчарувала, син ось-ось одружиться, а тут ще й адюльтер чоловіка став головною темою для анекдотів у Ніжині... Серце Анни Львівни не витримало – вона вперше за довгий час закотила Петру Івановичу повномасштабний скандал!

Дивитись онлайн 15 серію Кріпосної від 07-03-2019

16 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

Настав довгоочікуваний день весілля Григорія Червінського і Наталі Дорошенко. Це велика подія для Ніжина, адже не кожен день одружуються діти двох найвпливовіших сімей повіту! Із самого ранку домівки панів стоять на вухах. Всі готуються до весілля.

Наталі дуже переживає через весілля і переїзд. Наречену переслідують погані прикмети. То величезний ворон в кімнату залетів і дзеркало розбив, то виявилося, що хрещена не зможе приїхати. А це дуже погана прикмета, якщо дівчина виходить заміж без другої матері! Батько Наталі намагається хоч якось підбадьорити і заспокоїти доньку, яка вже змучилася через погані передчуття.

Та й Анна Львівна дуже хвилюється перед весіллям свого єдиного сина. Пані Червінська намагається проконтролювати всіх і все, щоб день весілля Григорія був ідеальним. Кріпосні з самого ранку метушаться на кухні під проводом суворої Павліни, в будинку влаштовують прибирання, розміщують речі нареченої...

З нагоди такої події Анна Львівна навіть вирішила, що можна випустити Катю з-під домашнього арешту. Вона послала за вихованкою і повідомила, що хоче бачити її біля себе під час святкового застілля.

Натомість Катя вирішила скористатися моментом і почала готуватися до втечі. Поки всі зайняті весіллям Григорія Петровича – це її єдиний шанс вислизнути з-під нагляду. Олексій Косач уже все підготував, щоб втекти зі своєю нареченою. Чи вийшло у них втілити цей план у життя?

Дивитися онлайн 16 серію Кріпосної від 07-03-2019

Читайте також: Всі актори і ролі 1 сезону серіалу Кріпосна