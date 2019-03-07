Серіал Кріпосна – 13, 14 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет

Нові 13 і 14 серія популярного серіалу "Кріпосна" вийшли 6 березня на телеканалі СТБ. Що ж трапилося в захопливій драмі? Дивіться онлайн свіжі епізоди, які вразили несподіваними поворотами!

Костюмований серіал "Кріпосна" показує непросте життя українців у 19 столітті. Драма описує історію кріпосної: Катерина Вербицька виховувалася як панянка, але є власністю найбагатших поміщиків Ніжина – Червінських. Дівчина була доволі щасливою, адже пані Анна Львівна приходиться їй хрещеною мамою. Однак після того, як Кітті закохалася в дворянина – все змінилося...

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6 березня на каналі СТБ вийшли свіжі серіїі, і ось що сталося у них!

13 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Анна Львівна повірила у наклеп Лідії Шефер, яка обмовила Олексія Федоровича. Пані Червінська вирішила не віддавати свою похресницю Катрусю такій непорядній людині!

Олексія Косача оббрехали

Заради цього Анна Львівна навіть не побоялася виступити проти свого чоловіка. Зрештою, Кітті - це її улюблениця, значить, це їй вирішувати долю кріпачки... Весілля і викуп скасовано.

Анна Львівна поганої думки про Косача

Та кріпосна не вірить, що її коханий міг виявитися такою нечесною людиною. Ні доводи Анни Львівни, ні розради доброї Павліни їй не допомогли. Все, чого хоче Катя - це бути разом зі своїм коханим. Дівчина благала хрещену змінити рішення, але її сльози не допомогли. Пані навіть заборонила їй залишати маєток...

Кріпосна благає Червінську

Тим часом стосунки між подружжям Червінських стали більш напруженими. Мало того, що Анна Львівна не дала своєму чоловікові провернути вигідну угоду з продажу Каті, так вона ще й почала підозрювати свого благовірного у зраді. Якщо суспільство дізнається про те, що Петро Іванович упадає за актрисою - буде скандал!

Червінський зраджує дружині

У Наталі Дорошенко - трагедія дрібнішого масштабу. До весілля залишилося зовсім мало часу, а її нова заморська швейна машинка зламалася. Викликати майстра з іншого міста - дорого і довго, але ж у неї зовсім немає часу. Як вона виплуталася з цієї ситуації?

Наталі готується до весілля

Але найголовніше - Катя нарешті дізналася правду про своїх батьків. Після розповіді Павліни кріпосна готова на все, що завгодно - навіть на втечу! Вона просить коваля Назара, щоб він передав її лист Олексію. Усе б нічого, Катя не врахувала тільки один момент - те, що коваль давно в неї закоханий...

Дивитись онлайн 13 серію Кріпосної від 06-03-2019

Катя сумує за коханим

14 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

Катя три дні не спить і не їсть – жити не хоче без свого коханого! Не допомагають ні вмовляння, ні погрози Павліни. Вона навіть не здогадується, на що готовий Олексій заради того, щоб вони знову змогли бути разом.

Кріпосна

У підсумку Катя замкнулася в собі. Вона тепер не може навіть в очі Анні Львівні подивитися. Мало того, що хрещена відмовила від дому нареченому Кітті, так ще й виявилося, що це через неї дівчина залишилася сиротою!

Кітті за обідом з Червінськими

Катя зовсім впала духом. Вона зрозуміла, що вони з Олексієм Федоровичем - зовсім не пара, адже вона - не тільки кріпосна, але ще і дочка каторжника...

Олексій Косач весь цей час не знаходить собі місця. Він рішуче не розуміє, чому йому відмовили від дому Червінських, адже у нього були найкращі наміри! Він всього лише мріяв одружитися з дівчиною. Звідки у її господарів могли взятися інші думки? У 14 серії Олексій дізнається правду від свого друга Миколи Дорошенка.

Кріпосні

Ніколя подав Косачу цікаву ідею. Друг запропонував Олексію Федоровичу ... подати скаргу на Петра Івановича! Адже Червінський порушив своє слово дворянина, зірвавши угоду з продажу Кітті. Олексій миттєво загорівся цією думкою: він повинен відвоювати свою кохану назад.

Олексій хоче повернути Катю

Матуся Олексія Федоровича не на жарт занепокоїлася через витівку сина, адже у сім'ї зовсім немає грошей на судові розгляди. І скільки б Косач не доводив свою правоту, Червінські переможуть.

Ніколя та Олексій з Софією Косач

Наталі Дорошенко вирішила допомогти закоханим. Вона забрала Катю на прогулянку під приводом покупок. Але на думці у дівчини зовсім інше - вона хоче влаштувати побачення Кітті з Олексієм Федоровичем, а зовсім не показувати тій заморське мереживо. Та Григорій Червінський став їм на заваді.

Червінський-молодший

Все ж закоханим вдається організувати побачення, але Гриша знову псує все. І цього разу наслідки для Каті будуть значно гіршими....

Дивитися онлайн 14 серію Кріпосної від 06-03-2019

Катю й Олексія застукали

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