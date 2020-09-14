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І будуть люди: дата виходу і графік серій нового серіалу

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І будуть люди

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "І будуть люди". Старт нової картини припадає на середину вересня. Дізнайтесь, коли телеканал СТБ покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "І будуть люди".

Серіал "І будуть люди" – це епічна драма за романом Анатолія Дімарова. В основі сюжету – людські долі на зламі історичних подій.

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Дата виходу серіалу "І будуть люди" на СТБ

  • Коли: 14 вересня (понеділок) о 20:15
  • Де: СТБ
  • Кількість епізодів: 12 серій
  • Жанр: сімейна сага, історична драма

  • Графік серій серіалу "І будуть люди"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 40 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі СТБ з понеділка по четвер. Глядачам підготували 12 серій. Дивіться серіал "І будуть люди" з 14 вересня!

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Сюжет серіалу "І будуть люди"

Протягом 12 епізодів в центрі сюжету – 12 основних героїв, 12 непересічних доль. Це історія драматичних змін, пристрасного кохання та цінності людського життя. У серіалі "І будуть люди" розповідається про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

Серіал побудований у формі саги. Саме через призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи 20 століття: перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з точки зору своєї правди, але всіх їх об'єднувало одне – бажання жити, любити та знайти своє місце у новому вимірі історії.

І будуть люди: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 425293

Акторський склад серіалу "І будуть люди"

Головні ролі у серіалі "І будуть люди" зіграли такі талановиті актори:

  • Остап Дзядек
  • Акмал Гурєзов
  • Олена Борозенець
  • Катерина Григоренко
  • Віктор Жданов
  • Костянтин Темляк
  • Олександр Піскунов
  • Олександр Мавриць
  • Макар Тихомиров
  • Анна Тамбова
  • Віталій Ажнов
  • Аліна Костюкова
  • Ігор Колтовський та інші

Офіційний трейлер серіалу "І будуть люди"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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