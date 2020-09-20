І будуть люди 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "І будуть люди" закінчується на телеканалі СТБ. Останні 9, 10, 11 та 12 серія розповідають історії життя українців 20 століття на зламі епох. Дивіться онлайн 9, 10, 11 та 12 епізоди!

Український серіал "І будуть люди" – це сімейна сага та історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія, яка розгортається на Полтавщині у період з 1901 по 1932 роки.

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9 серія. Ольга приїжджає до Тарасівки з інспекцією

Ольга Ковальчук приїде до Тарасівки з інспекцією. Будівля школи будується надто повільно, плюс про єдину вчительку в селі написали розгромну статтю в газеті.

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 9 серія від 21-09-2020

Прибувши до Тарасівки, Ольга в першу чергу відвідає Василя Ганжу. Голові сільради Тарасівки подобається Ковальчук, але жінка поводиться відсторонено і по-діловому. В першу чергу її цікавить школа, а вже потім все інше. Чи зможе Василь достукатися до її серця?

Таня отримає записку від Олега. Виявляється, він теж не зміг забути кохану. Що буде, якщо Оксен дізнається про це?

10 серія. Оксен рятує зерно

Оксен сам не свій після уходу Тані. Минуло вже два роки з того часу, як його кинула дружина, а чоловікові все не мило. Він навіть закинув господарство, над яким завжди так трусився. Пшениця стоїть не прибрана, а сини Оксена переживають за стан батька. Тим часом в країні криза хлібозаготівель, і тепер зерно кожного селянина під загрозою, тим більше – такого заможного, як Оксен.

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 10 серія від 21-09-2020

Таня переживає тяжкі часи. Вона не може знайти роботу, адже у неї мало вчительського досвіду. Її сім'я починає голодувати… І Таня навіть не підозрює, що в Тарасівку приїхав Олег. Він хоче знайти колишню кохану. Чи вийде у нього? 11 серія. Гінзбург пише Сталіну Тетяна Івасюта знову намагається влаштуватися вчителькою в школу. Жінка так і не змогла знайти роботу в Хоролевці, адже вона – дочка священника, та ще й дружина куркуля. Василь Ганжа та Оля не знають, як їм бути: з одного боку, вони хочуть допомогти односелиці, з іншого – через неї можуть бути проблеми. Дивитись онлайн серіал І будуть люди 11 серія від 21-09-2020 Оля пропонує порадитися з Гінзбургом. Ганжа проти: він знає, що Григорій не з тих людей, хто піде проти правил. Так чи зможе Таня отримати роботу в Тарасівці? У Федора теж почалися проблеми через його походження. Йому потрібно офіційно відректися від батька, щоб довести свою відданість партії! Але чи погодиться він на це? 12 серія. Голод і нова надія Таня нарешті щаслива разом з Олегом. Після стількох років життя з нелюбом вона нарешті знайшла спокій, попри важкі часи в країні. В Україні настав голод. Держава забирає все зерно, яке є у людей. Селяни потайки збирають самотні колоски пшениці по полях і намагаються вижити, як можуть. Дивитись онлайн серіал І будуть люди 12 серія від 21-09-2020 Таня намагається прогодувати сім'ю, готуючи рідку юшку з червивих грибів. У цей непростий час жінка дізнається, що вона вагітна… Чи зможе вона виносити дитину, коли народ божеволіє і вмирає від голоду? Тані потрібно їсти за двох, а їжі стає все менше і менше…

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