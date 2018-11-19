Серіал Дві матері 21 серія – дивитися онлайн від 19-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 21 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету двадцять першої серії читайте під відео!

19 листопада нам показали двадцять перший епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 21 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 19-11-2018:

Дивіться попередню серію: Серіал Дві матері 20 серія

СЮЖЕТ: Що сталося у 21 серії?

Андрій погодився допомогти Борисову, якщо Марта відмовиться від прав на сина. Детектив, що розслідував смерть Сергія підтвердив версію нещасного випадку, та Зоя не хоче вірити в це і бажає помститися до кінця Марті та Стасу. З дитбудинку втекла Маруся, тепер її розшукує поліція.

Зоя хоче влаштувати "свято династії" для Лідії. Андрію подобається ця ідея, адже всі зможуть відволіктися. Марта не витримала принижень Лідії і намагається відповісти їй правдою, відкриваючи очі на дійсність. Та жінці це аж ніяк не сподобалося. Лідія наказує не перкраховувати гроші Борисову, закрити кав'ярню Марти та зібрати її речі з будинку, виставивши на вулицю.

Акції Борисова продають, чоловік спантеличиний зміною рішення Завадських. Марта ж дізнається, що Максимчика вони теж забрали. Перепитії не вщухають! Далі ще цікавіше!

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