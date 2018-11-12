Слуга народу 3: з'явився новий тизер серіалу

Студія "Квартал 95" опублікувала на своїй сторінці у Facebook жорсткий тизер до нового сезону серіалу "Слуга народу 3".

У новому ролику до серіалу "Слуга народу 3" показані радикальні методи боротьби з корупцією. Так, у відео Володимир Зеленський, який грає президента України, представив так званий дієвий спосіб боротьби з корупцією в країні.

І ще: Я, Ти, Він, Вона – вийшов трейлер нової комедії від Кварталу 95

Зеленський розповідає депутатам про те, що вони повністю побороли корупцію та кнопкодавство. І в одному із кадрів стає зрозуміло, що це зуміли добитися шляхом ампутації рук депутатам.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на відео, відзначивши, що "це вже не гумор". Хоча декому такі методи видалися справедливими.

Читайте також: ТОП-7 мультсеріалів для дорослих, які варто подивитись