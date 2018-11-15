Серіал Дві матері 20 серія – дивитися онлайн від 15-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 20 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету двадцятої серії читайте під відео!

15 листопада нам показали двадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 20 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 15-11-2018:

Дивіться попередню серію: Серіал Дві матері 19 серія

СЮЖЕТ: Що сталося у 20 серії?

Професор відкриває своє кафе, Костя "допомагає" йому із вивіскою. Проте концепція закладу не продумана, Оля просить Костю допомогти професору, аби той не збанкрутував. У Борисова великі проблеми. Він знайшов підтримку в одного із друзів, проте на невигідних умовах.

Тим часом Андрій хоче розлучення, однак у договорі вказано, що Максимчик залишається з батьком. Марта не може погодитися на такі умови і відмовляється підписувати документи. Жінка також продає усі свої прикраси, щоб повернути борг Олі.

Опісля Марта також навідалася до дому Сергія і Зої. Там була їхня мати, і вона не зраділа гості. Марта попросила, аби та нарозумила Зою і не дала забрати у неї сина. Проте мати не хоче допомагати їй, вона вважає, що це через Марту загинув Сергій. Зоя благає Андрія не віддавати Максимчика Марті. Вона хоче забрати у неї все, шкода, що чоловік цього не знає.

Водночас Марта просить допомоги у Андрія, аби той дав гроші її батьку. Натомість вона обіцяє підписати договір про розлучення. Зою викликають до суду, як співучасницю у злочині про шахрайство у справі Борисова. Андрій здогадується, що у Зої свої рахунки із Борисовим.

Чи зможе Зоя цього разу вийти сухою з води? Дивіться у наступних серіях!

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