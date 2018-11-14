Серіал Дві матері 19 серія – дивитися онлайн від 14-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 19 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету дев'ятнадцятої серії читайте під відео!

14 листопада нам показали дев'ятнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 19 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 14-11-2018:

Дивіться попередню серію: Серіал Дві матері 18 серія

СЮЖЕТ: Що сталося у 19 серії?

Андрій влаштовує скандал Марті. Він думає, що жінка брехала йому весь час. Та Марта розповідає Олі, що батьки повинні були розповісти йому про її минуле. Вона невинна у цій ситуації. Тим часом вихователь дитбудинку, де живе Маруся, принижує дівчинку, забирає у неї телефон і заявляє, що вона нікому не потрібна.

Марта розповідає мамі, що знає про брехню і не хоче більше бачити її. Батьки прагнуть виправити помилки минулого, та поки тато Марти зайнятий бізнесом. Обурена жінка вимагає угоди у Лідії, але та нічого про це і чути не хоче, вона принижує невістку і хоче щоб син розлучився на вигідних для них умовах.

Стасу прийшло повідомлення, що Джон подав позов на Борисова через шахрайство. Борисов шокований новиною, він розуміє що його обдурили. Компенсація американській компанії дорівнюватиме банкротству Борисову. Але він вирішив поки все тримати в таємниці і знайти інший шлях вирішення проблеми. Також Стас розповідає йому, хто насправді Зоя. Чоловік розуміє через кого він вляпався у таку халепу.

Костя ж робить Олі дуже креативний подарунок. Вона здивована його винахідливістю і змінює імідж за його допомогою.Марта вирішила поговорити із Зоєю. Розмова видалася короткою, але продуктивною. Вона віддала Марті її шарф, що був подарунком Сергія. Жінка зрозуміла, Зоя - сестра Сергія.

Перепитії у стрічці стають все гарячішими. Далі ще цікавіше!

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