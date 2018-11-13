Серіал Дві матері 18 серія – дивитися онлайн від 13-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 18 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету вісімнадцятої серії читайте під відео!

13 листопада нам показали вісімнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 18 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 13-11-2018:

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СЮЖЕТ: Що сталося у 18 серії?

Марта у лікарні, лікар наполіг, щоб вона деякий час залишилася під наглядом. Жінка розповідає лікарю, що думки про дівчинку, яка схожа на Сергія не дають їй спокою. Це нагадування, що минуле забувати не можна. Андрій тим часом звертається до детектива, аби дізнатися, чи дружина зраджує. У ресторані міняють вивіски.Та організацією зайнялася Зоя, нікого не попередивши про подію. Лідія розлючена зухвальством, але більше вона переймається долею Максимчика.

Подія пройшла успішно, однак Андрій все ж занепокоєний станом Зої, він хоче її підтримати. Стаса підозрюють у тому, що байк, на якому розбився Сергій міг бути несправним. Марта вимагає угоду про сурогатне материнство від Лідії. Але та дорікає їй у безплідності і не дає бажаного. Іванка заходить до кав'ярні Марти, аби дізнатися, як справи у Максимчика. Дівчинка як дві каплі води схожа на Сергія. Марта з мамою шоковані через таку подібність. Детектив закінчив розслідування для Андрія. Чоловік дізнається, що Марта була вагітна від Сергія...

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