Серіал Дві матері 17 серія – дивитися онлайн від 12-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 17 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

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12 листопада нам показали п'ятнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 17 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 12-11-2018:

СЮЖЕТ: Що сталося у 17 серії?

Зоя переслідує Максимчика, Завадські намагаються вберегти хлопчика від сурогатної матері. Оля дуже хвилюється за свою сім'ю. Марта консультується з юристом щодо прав на дитину, та закон не має стійкої позиції у цій справі, жінка занепокоєна.

Андрій думає, що Зоя носить його дитину. В цей час вона імітує викидень, підкуповуючи медсестру. Чоловік важко переживає втрату, а от друг все ж радить йому уважніше придивитися до цієї ситуації.

Марта працює у кав'ярні з мамою. Жінка все більше згадує Сергія. Вона підозрює, що їхня спільна донечка могла вижити. Дитбудинок, який так підтримувала Марта з Сергієм, на межі зникнення. Споруда і земля продана чиновникам, а дітей розформовують по інших закладах. Марта дуже хвилюється за Марусю, у новому дитбудинку її б'ють і ображають. Вона хоче негайно поїхати до дівчинки, та через хвилювання їй стає погано.

Андрій, запиваючи горе, дістає пакет, який мав передати Марті від Сергія.

Там він знаходить оральні контрацептиви, хоч дружина говорила, що не приймає їх. Стрічка набирає обертів, далі ще цікавіше!

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