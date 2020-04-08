Доктор Віра 29, 30 серія: дивитись онлайн фінал українського серіалу на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Фінальні 29 і 30 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у середу, 8 квітня. Дивіться онлайн останній епізоди та читайте опис сюжету, чим закінчився серіал!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

Дивіться також: 27, 28 серія драми "Доктор Віра"

Віра працює лікарем і доказала не один раз, що вона професіонал своєї справи. То чому ж тоді на її долю випадають все нові й нові випробування. Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 29 серія від 8-04-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 30 серія від 8-04-2020:

Це цікаво: Серіал Спіймати Кайдаша 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020