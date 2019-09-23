Серіал Чорнобиль отримав премію Еммі

Серіал "Чорнобиль" отримав премію Еммі в номінації найкращий міні-серіал. 71-я церемонію вручення нагороди телеакадемії США пройшла в Лос-Анджелесі.

Творець серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін при отриманні нагороди висловив надію на те, що його проєкт нагадав людям про значення правди і небезпеки брехні. Також серіал завоював нагороду за сценарій, а Еммі за режисуру міні-серіалу вручили режисерові проєкту Йохану Ренке.

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У категорії коротких серіалів в гонці за нагородою також брали участь "Втеча з в'язниці Даннемора", "Фоссі / Вердон", "Гострі предмети" і "Коли вони нас побачать".

Чорнобиль – міні-серіал, створений Крейгом Мейзіном. Його прем'єра відбулася 6 травня 2019 року на телеканалі HBO. Сюжет присвячений техногенній катастрофі на Чорнобильській АЕС, що сталася в 1986 році, і героїчним зусиллям з ліквідації її наслідків.

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