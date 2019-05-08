Легіон: трейлер і дата виходу третього сезону серіалу

У мережі з'явився офіційний трейлер третього сезону серіалу Легіон (Legion) за коміксами Marvel, який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel Entertainment потішила фанатів повноцінним трейлером до фінального сезону популярного серіалу Легіон (Legion), прем'єра якого запланована вже на 24 червня.

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Традиційно, нове промо майже не показало сюжету третього сезону, однак зрозуміло одне: Девід Геллер не врятував світ, а світ потрібно рятувати від нього.

Легіон – телесеріал, який поєднує драму наукову фантастику, супергероїку, хорор в психологічний трилер, за коміксами Marvel. У центрі сюжету Девід Геллер, який з дитинства страждає від параноїдальної шизофренії, принаймні, так кажуть лікарі. Але насправді у хлопця є неймовірні здібності і демони, а ще він далеко не єдиний такий.

У головних ролях: Ден Стівенс, Рейчел Келлер, Обрі Плаза, Білл Ірвін, Джеремі Харріс, Ембер Мідфандер, Кеті Аселтон, Навід Негабан та інші.

Легіон 2019, дивитись трейлер 3 сезону онлайн:

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