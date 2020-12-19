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Мисливець на монстрів: критики жорстко пройшлися по фільму з Мілою Йовович

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Мисливець на монстрів з Йовович не вразив критиків - фото 1
Мисливець на монстрів з Йовович не вразив критиків

Чергова екранізація культової ігрової франшизи виявилася справжнім провалом – принаймні, на думку критиків. Профільні журналісти вкрай низько оцінили фільм "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович у головній ролі. Розповідаємо, що ж їм так не сподобалося.

Критики проїхалися по невиразному сюжету, передбачуваності та слабких спробах перенести світ легендарного тайтла на великі екрани у стрічці "Мисливець на монстрів". Правда, деякі рецензенти знайшли сумнівні, але все ж плюси картини Пола Вільяма Скотта Андерсона.

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Середня оцінка Monster Hunter на Metacritic склала 40 балів зі 100 можливих. Критики відзначили, що при невеликому хронометражі у півтори години сюжет здається занадто затягнутим і простим. Дехто порівняв "Мисливця на монстрів" з легендарним "Парком юрського періоду", але тільки без таланту й уяви Спілберга.

Рецензенти дійшли до висновку, що фільм не сподобається ані любителям хорошого кіно, ані фанатам ігор. При цьому картину цілком можна подивитися в компанії друзів, коли не хочеться вникати у деталі, сюжет і персонажів – в "Мисливці на монстрів" є як епічні сцени, так і моменти для потішних жартів.

"Monster Hunter цілком може працювати як дурний і навіть божевільний спосіб розважитися, якщо не занурюватися у деталі й особливо не вмикати голову. Якщо ж так дивитися кіно ви просто не можете, ця картина лише розчарує вас", – написав оглядач видання The Wrap, який поставив фільму 35 балів зі 100.

Нагадаємо, що прем'єра "Мисливця на монстрів" в Україні намічена на 28 січня. З огляду на оцінки, Monster Hunter, здається, готується провалитися у прокаті. Причому цього разу ігрову екранізацію не врятує навіть Китай, як це було з "Варкрафт". Усе через один жарт, який мешканці Піднебесної вважають расистським.

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