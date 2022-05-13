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Естонський журнал присвятив новий випуск українській кіноіндустрії

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Естонський журнал присвятив новий випуск українській кіноіндустрії - фото 1

Естонський журнал про кіно "Estonian Film" створив новий номер про українські фільми. Читайте далі та дізнайтеся подробиці.

На обкладинці журналу розмістили портрет режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його фільм "Памфір" незабаром покажуть під час Каннського кінофестивалю.

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Переглянути журнал можна за ЦИМ посиланням.

У спеціальному випуску також є великі інтерв'ю з українськими професіоналами кіновиробництва. Журналісти видання поспілкувалися з продюсерами Володимиром Яценко і Дар'єю Бассель, режисерами Марисею Нікітюк і Сергієм Буковським, а також режисером монтажу Миколою Базаркіним.

Естонський журнал присвятив новий випуск українській кіноіндустрії - фото 505203

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