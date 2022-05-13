Естонський журнал присвятив новий випуск українській кіноіндустрії

Естонський журнал про кіно "Estonian Film" створив новий номер про українські фільми. Читайте далі та дізнайтеся подробиці.

На обкладинці журналу розмістили портрет режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його фільм "Памфір" незабаром покажуть під час Каннського кінофестивалю.

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Переглянути журнал можна за ЦИМ посиланням.

У спеціальному випуску також є великі інтерв'ю з українськими професіоналами кіновиробництва. Журналісти видання поспілкувалися з продюсерами Володимиром Яценко і Дар'єю Бассель, режисерами Марисею Нікітюк і Сергієм Буковським, а також режисером монтажу Миколою Базаркіним.

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