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Сергій Танчинець з БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зворушливо привітав трирічного сина з днем народження

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Сергій Танчинець з родиною - фото 1
Сергій Танчинець з родиною / instagram

Сьогодні молодшому сину Сергія Танчинця, Лук‘яну, виповнилося 3 роки. Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зворушливо привітав хлопчика у своїх соцмережах.

"А пацану, між іншим, сьогодні вже три роки! Моя безмежна любов! Наша з дружиною "друга молодість". Анна Стефанська, дякую!!!!", – прокоментував Сергій.

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Популярний український співак, соліст гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Сергій Танчинець разом із дружиною Ганною виховують двох дітей: старшу доньку Анастасію та молодшого сина Лук’яна.

У сім’ї Сергія, дні народження дітей – це улюблене свято. Зірка зізнається: син Лук‘ян відкрив друге дихання у стосунках з дружиною і зблизив закоханих ще більше. "Найбільший мій скарб – мої діти. Це те, ради чого я живу", – розповідав співак раніше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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