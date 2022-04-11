Світові зірки можуть говорити українською: Respeecher та спеціальна технологія допоможуть

Команда Respeecher пропонує знаменитостям використовувати свій голос мовою українського народу за допомогою найсучаснішої технології генерації голосу AI.

Десятки світових знаменитостей та впливових людей використовували свій голос, щоб підтримати Україну. Стартап Respeecher закликає знаменитостей заговорити українською, а штучний інтелект та технологія AI Voice Generation посприяють цьому. Мей Маск та Ебігейл Севедж уже долучилися до ініціативи.

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Команда Respeecher запустила ініціативу Share UA Voices, аби трансформувати голлівудські голоси й почути, як вони звучатимуть українською. Модель штучного інтелекту тренується від 3 до 5 днів, аби голос й тональність були схожими, для цього аналізує різноманітні аудіозаписи, інтерв'ю.

Представники стартапу зауважили, що "українська мова була однією з мішеней для брудних атак росії, як українська земля, її народ, культура. Для нації втрата такої унікальної та відмінної риси, як її мова, є культурним геноцидом".

Як працює Respeecher:

Знаменитість повинна погодитись на свою участь у такій ініціативі.

Далі відбувається навчання моделі AI, щоб вміти конвертувати конкретний голос українською. Це займає 3-7 днів.

Опісля цього команда покаже перші зразки та надішле їх на затвердження.

Зірка створює відеоповідомлення зі словами підтримки українського народу англійською мовою. Немає жодних обмежень чи правил.

Після того команда перекладає, створює озвучку для повідомлення, знімає відео з голосом знаменитості українською, додає англійські субтитри та надає його на затвердження.

Відео селебріті публікує у своїх соцмережах і закликає аудиторію не мовчати про війну, а також просить пожертвувати на допомогу Україні.

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