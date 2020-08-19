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Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула

Український шоумен і волонтер Сергій Притула готовий покинути шоу-бізнес заради політики. Так, кандидат у мери Києва відмовиться від акторської кар'єри та покине гумористичний проєкт "Вар'яти-шоу", який він очолював упродовж 10 років.

Відповідну заяву Сергій Притула зробив в інтерв'ю LB, а офіційне оголошення засновник "Вар'ятів" зробить уже 19 серпня.

Це цікаво: Сергій Притула йде в мери Києва

Днями шоумен підтвердив здогадки своїх шанувальників та повідомив, що візьме участь у виборах міського голови Києва від партії "Голос". Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, адже з ним іде ціла команда фахівців. Утім, багато хто закидав Притулі його концертну та акторську діяльність, мовляв, поєднувати її з політикою буде складно. Тому шоумен вирішив розставити всі крапки над "і".

Щоб закрити питання про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з "Вар'яти-шоу" і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я 10 років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору, – пояснив Притула.

Нагадаємо, що перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти" з'явилось у 2010 році в Тернополі, звідки родом і сам Сергій Притула. За словами засновника проєкту, його "лебидиною піснею" стануть зйомки в останньому сезоні телеверсії "Вар'ятів", яка виходить в ефір з 2016 року.

Після цього хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор, – підсумував Притула.

Стендап Сергія Притули у "Вар'яти-шоу":

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