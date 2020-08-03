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Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
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Шоумен Сергій Притула у новому відеоблозі поділився враженнями про свій відпочинок на "Мальдівах" та "Бора-Бора". Саме так він жартома назвав популярні українські курорти Херсонщини. До вашої уваги добірка місць, які рекомендує ведучий!
Нещодавно Сергій Притула вирішив пожартувати й опублікував в Instagram пост про те, що відвіз родину на Мальдіви. У геолокації шоумен виставив справжню точку – Генічеськ, що в Херсонській області. Однак не всі підписники "пройшли перевірку на адекватність", не зауваживши заковику.
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При репості допису з Instagram в Facebook геолокація взагалі зникла. "І тут запалало. Люди пачками заходили до мене в коментарі для того, щоб написати, який я негідник... Мовляв, я не маю поваги до інших і в час зубожіння, коли люди не можуть відпочитинавіть в Затоці, я катаюсь по Мальдівах", – пояснив Притула в своєму відеоблозі на YouTube.
Окрім Мальдів-Генічеська, шоумен показав також український Бора-Бора, а точніше – Сиваш. Там разом із родиною він пройшов курс оздоровлення лікувальними грязями.
Після Сивашу Притули перебрались на інший бік Арабатської стрілки – у "Маямі". За словами ведучого, через коронавірусну кризу цьогоріч в "Америці" переважає економ-відпочинок, тому всім відпочивальникам він радить мати з собою кип'ятильник.
Після українських островів Притула з сім'єю вирушив у "Фінляндію". "Привіт з містечка Тампоре – з озера, яке замерзло, попри літню пору. Тут дуже багато снігу", – жартома розповів ведучий, показавши насправді сіль у Лемурійському рожевому озері. У цьому місці Притула рекомендує насолодитись заходом сонця, адже краєвид тут – неймовірний.
Наступну зупинку в мандрах Притули зробили в "Африці", а саме в "Кенійському національному парку" – тобто в біосферному заповіднику "Асканія Нова". Ведучий показав кадри із зебрами та іншими тваринами, які проживають на величезній території українського степу.
Необов'язково ганяти по світу для того, щоб побачити щось прекрасне. Для цього є Херсонська область! Неймовірна, мальовнича та абсолютно доступна по грошах. І це я показав лише дещицю того, що там є, адже ми мали лише 3 дні. Мандруйте Україною! – підсумував Сергій Притула.
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