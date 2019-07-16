Мій пантеон: Сергій Притула назвав улюблених жінок на українському ТБ

Сергій Притула і Леся Нікітюк у "Хто зверху"

Шоумен та ведучий Сергій Притула йде в політику. Напередодні виборів 30-й номер партії "Голос", лідером якої є Святослав Вакарчук, дав відверте інтерв'ю про свої політичні амбіції та особисті вподобання.

Зокрема, Сергій Притула поділився, що знайомий зі своїм екс-колегою по цеху, а тепер президентом України Володимиром Зеленським з 2001 року. При цьому член партії "Голос" відмовився розповідати про Зеленського в житті.

Це цікаво: Притула розповів, як насправді зламав ногу

Натомість Притула назвав своїх улюблених жінок на українському телебаченні.

Лєна Кравець – це людина, яка входить у квартет моїх улюблених жінок на українському ТБ, паралельно з Машею Єфросиніною, Катею Осадчею і Леською Нікітюк. Для мене це такий пантеон жінок-зірок українського телебачення, – заявив він.

Притула з Єфросиніною та Кравець

Притула і Нікітюк

Читайте також: Як будуть виглядати українські політики у старості