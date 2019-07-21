Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці у стильному образі

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена з'явилася на виборчій дільниці в новому оригінальному образі. Фото з'явилося на офіційній сторінці першої леді в Instagram.

Так, разом з чоловіком Олена Зеленська прийшла проголосувати в ефектному темно-синьому комбінезоні на ґудзиках з білою простроченою лінією по рукавах і декольте.

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Варто зазначити, що перша леді вибрала наряд з V-подібним вирізом, який безсумнівно їй дуже личить. Також в руках вона тримала сонцезахисні окуляри чорного кольору. А образ Олена доповнила простою укладкою зі злегка хвилястими локонами.

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