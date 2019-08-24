Сергій Притула пояснив ситуацію про ДТП тещі

22 серпня у Києві сталося ДТП – наїзд на матір з 9-річною дитиною. Як виявилося згодом, за кермом автомобіля сиділа теща шоумена Сергія Притули – Лілія Сопельник. На своїй сторінці у Фейсбук Притула роз'яснив свою причетність до ситуації.

Кросовер Mazda збив матір із 9-річною дитиною у Києві 22 серпня. За кермом була 59-річна Лілія Сопельник. Вона теща відомого шоумена Сергія Притули, а також народного депутата Віталія Хомутинника. Лілія Сопельник не постраждала внаслідок аварії, а мати з дитиною отримали важкі травми і їх госпіталізували.

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Притула закликає журналістів не турбувати його, адже він не має прямого стосунку до ДТП, яке відбулося.

Сергій Притула висловився з приводу цієї ситуації:

"Несвяткове. Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів.

І я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами.

Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі та сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюсь. Позаяк, здоров’я дитини та мами – це основний пріоритет у цій ситуації.

Я вважаю за потрібне донести й до журналістської спільноти й до громадськості, загалом, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім'ям. І я буду вдячний усім, якщо громадськість та журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, позаяк, не був свідком події.

Мені прикро, що так трапилось. Я не знаю, чим можу, особисто, зарадити родині постраждалих, окрім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не "штурмувати" дзвінками. Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". В мене все."

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