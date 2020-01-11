Сергій Притула показав зворушливе відео з дочкою, яке стало хітом мережі

Український шоумен Сергій Притула вирішив показати своїм підписникам, як він справляється з роллю і матері, і батька, коли його дружини немає вдома.

Волонтер і шоумен Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook тепле сімейне відео, на якому він з дочкою Соломією передають мамі привіт.

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"Мама – це мама! А тато – це тато. Але коли мама не вдома, то тато – це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%", – прокоментував короткий ролик Притула.

Відзначимо, що відео за короткий час набрав рекордну кількість переглядів – майже пів мільйона. А користувачі мережі визнали, що Сергій – відмінний батько.

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