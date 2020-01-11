Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Сергій Притула показав зворушливе відео з дочкою, яке стало хітом мережі

  • 55
Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула / instagram

Український шоумен Сергій Притула вирішив показати своїм підписникам, як він справляється з роллю і матері, і батька, коли його дружини немає вдома.

Волонтер і шоумен Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook тепле сімейне відео, на якому він з дочкою Соломією передають мамі привіт.

І ще: Зухвала Настя Каменських з незвичайною зачіскою вразила мережу

"Мама – це мама! А тато – це тато. Але коли мама не вдома, то тато – це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%", – прокоментував короткий ролик Притула.

Відзначимо, що відео за короткий час набрав рекордну кількість переглядів – майже пів мільйона. А користувачі мережі визнали, що Сергій – відмінний батько.

Читайте також: Святослава Вакарчука підловили на відпочинку в Таїланді: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4036
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • 09 cічня, 14:15
  • 1184
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 57674
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз