Сергій Притула показав зворушливе сімейне фото з донькою

Український шоумен та ведучий Сергій Притула показав шанувальникам фото, на якому він проводить дозвілля з донькою.

Сергій Притула не часто виставляю в мережу Instagram сімейні фото, проте, коли він це таки робить, його шанувальники у захваті. У родині шоумена панують теплі стосунки.

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Подивіться, який Сергій щасливий! Через щільний робочий графік у шоумена майже не залишається вільного часу, тому кожна вільна хвилина, яку він проводить з сім'єю, є дуже важливою та цінною для нього.

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