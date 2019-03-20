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Сергій Притула показав зворушливе сімейне фото з донькою

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула

Український шоумен та ведучий Сергій Притула показав шанувальникам фото, на якому він проводить дозвілля з донькою.

Сергій Притула не часто виставляю в мережу Instagram сімейні фото, проте, коли він це таки робить, його шанувальники у захваті. У родині шоумена панують теплі стосунки.

І ще: Сергій Притула показав, як виглядав 10 років тому

Подивіться, який Сергій щасливий! Через щільний робочий графік у шоумена майже не залишається вільного часу, тому кожна вільна хвилина, яку він проводить з сім'єю, є дуже важливою та цінною для нього.

До теми: Сергій Притула показав свого рідного брата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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