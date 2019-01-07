Сергій Бабкін показав, як відпочиває з сім'єю в Лапландії

Український музикант і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Бабкін відправився разом з сім'єю на відпочинок в дуже красиве місце.

Яскравими знімками артист Сергій Бабкін і його дружина Сніжана активно діляться в Instagram. Разом з дітьми вони насолоджуються гарною природою і катаються на лижах в краї, де живе Санта-Клаус – Лапландії (Фінляндія).

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"Бабкін в гостях у казки! Діти щасливі! Тепло, яскраво, кайфово!" – підписав Сергій одне з фото.

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