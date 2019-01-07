Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Сергій Бабкін показав, як відпочиває з сім'єю в Лапландії

  • 37
Сергій Бабкін - фото 1
Сергій Бабкін / Instagram

Український музикант і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Бабкін відправився разом з сім'єю на відпочинок в дуже красиве місце.

Яскравими знімками артист Сергій Бабкін і його дружина Сніжана активно діляться в Instagram. Разом з дітьми вони насолоджуються гарною природою і катаються на лижах в краї, де живе Санта-Клаус – Лапландії (Фінляндія).

І ще: Переможниця Танців із зірками вразила гарячими фото з відпочинку на Мальдівах

"Бабкін в гостях у казки! Діти щасливі! Тепло, яскраво, кайфово!" – підписав Сергій одне з фото.

Читайте також: Спокуслива Сальма Хайєк вразила формами на пляжі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3767
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 192890
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 988550
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз