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Сергій Притула показав, як правильно готувати, коли дружини немає вдома

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула

Відомий український телеведучий Сергій Притула дуже активний на своїх сторінках у соцмережах. На цей раз він показав, що приготував на вечерю, поки його дружина у відрядженні. Зацініть!

Відомо, що шоумен Сергій Притула хороший сім'янин, попри щільний робочий графік. На своїй сторінці в Facebook він поділився відео, у якому розповідає, що ж він приготував собі та сину на вечерю.

І ще: Сергій Притула показав, як виглядав 10 років тому

Сергій поностальгував і за улюбленими стравами з дитинства, тому і приготував одну з них. Стіл видався великим, а страви – цікавими й смачними.

До теми: Сергій Притула показав зворушливе сімейне фото з донькою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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