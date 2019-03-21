Сергій Притула показав, як правильно готувати, коли дружини немає вдома

Відомий український телеведучий Сергій Притула дуже активний на своїх сторінках у соцмережах. На цей раз він показав, що приготував на вечерю, поки його дружина у відрядженні. Зацініть!

Відомо, що шоумен Сергій Притула хороший сім'янин, попри щільний робочий графік. На своїй сторінці в Facebook він поділився відео, у якому розповідає, що ж він приготував собі та сину на вечерю.

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Сергій поностальгував і за улюбленими стравами з дитинства, тому і приготував одну з них. Стіл видався великим, а страви – цікавими й смачними.

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