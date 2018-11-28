Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем

Відомий шоумен Сергій Притула віршем прокоментував ситуацію з воєнним станом в Україні, викликавши шквал коментарів у прихильників.

Український актор та ведучий Сергій Притула не втримався та розповів про свої думки щодо воєнного стану в країні на своєму профілі в соцмережі Facebook. Там шоумен розмістив доволі іронічний вірш, який написав ще колись, але вирішив присвятити всім "експертам" в мережі.

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Притула пояснив, що три доби стримувався від коментарів, однак після того, що побачив в новинній стрічці, вирішив все ж розмістити допис.

"В 22-ій вклав дитину, потім вимкнув свій лептоп,

В 22.30 почав пестити дружину…

В 22.32 повернувся на бочок!

ОпівнОчі дивлюсь в стелю, сон відбився щось від рук,

Думаю, лиш на хвилинку, зазирну у свій фейсбук!

Лайкнув пости про собачок, з святом привітав куму,

Тут мене хтось в "лічку" штурхнув,

Штурх у відповідь йому!

Відкоментив пост про #зраду

І репостнув #перемогу,

Не встигав давати ради в суперечках із уродом,

Що на ватному ресурсі ображав мою країну,

Я його в коментах матом!

Матом він мою родину!

Ще поставив пару лайків, двох дурних відправив в бан,

Третя ночі, кухня, кава! Мене лайкає Педан!

Йде заруба не дитяча на фейсбучівських фронтах,

Я розношу опонентів у коментах в пух і прах!

В 5-ій ранку у всіх виграв, смикнув з радості сто грам!

І вже можна було б спати…

Але є ще ін-ста-грам!!!!" – написав "Сірий".

Насамкінець, він порадив своїм читачам не вестись на все, що вони читають, а також зберігати спокій та займатись власною роботою. Варто зауважити, що Притула наголосив і на тому, що проти обговорень політсил на своїй сторінці.

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