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Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем

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Притула прокоментував реакцію людей на воєнний стан - фото 1
Притула прокоментував реакцію людей на воєнний стан

Відомий шоумен Сергій Притула віршем прокоментував ситуацію з воєнним станом в Україні, викликавши шквал коментарів у прихильників.

Український актор та ведучий Сергій Притула не втримався та розповів про свої думки щодо воєнного стану в країні на своєму профілі в соцмережі Facebook. Там шоумен розмістив доволі іронічний вірш, який написав ще колись, але вирішив присвятити всім "експертам" в мережі.

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Притула пояснив, що три доби стримувався від коментарів, однак після того, що побачив в новинній стрічці, вирішив все ж розмістити допис.

"В 22-ій вклав дитину, потім вимкнув свій лептоп,
В 22.30 почав пестити дружину…
В 22.32 повернувся на бочок!
ОпівнОчі дивлюсь в стелю, сон відбився щось від рук,
Думаю, лиш на хвилинку, зазирну у свій фейсбук!
Лайкнув пости про собачок, з святом привітав куму,
Тут мене хтось в "лічку" штурхнув,
Штурх у відповідь йому!
Відкоментив пост про #зраду
І репостнув #перемогу,
Не встигав давати ради в суперечках із уродом,
Що на ватному ресурсі ображав мою країну,
Я його в коментах матом!
Матом він мою родину!
Ще поставив пару лайків, двох дурних відправив в бан,
Третя ночі, кухня, кава! Мене лайкає Педан!
Йде заруба не дитяча на фейсбучівських фронтах,
Я розношу опонентів у коментах в пух і прах!
В 5-ій ранку у всіх виграв, смикнув з радості сто грам!
І вже можна було б спати…
Але є ще ін-ста-грам!!!!" – написав "Сірий".

Насамкінець, він порадив своїм читачам не вестись на все, що вони читають, а також зберігати спокій та займатись власною роботою. Варто зауважити, що Притула наголосив і на тому, що проти обговорень політсил на своїй сторінці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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