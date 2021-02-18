Сергій Притула показав сімейне фото з відпочинку в ОАЕ

Український шоумен та телеведучий Сергій Притула відправився у відпустку. За його словами, він понад рік з сім'єю не виїжджав за територію України. Тепер він вирішив поїхати в ОАЕ.

Так, знімок з відпочинку Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook. У кадрі він позує на пляжі, а на руках тримає доньку. При цьому на задньому фоні видно відомий готель в Дубаї Бурдж-ель-Араб.

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Він також зазначив, що розпитав у друзів, які зараз популярні напрямки для відпочинку, і йому радили Мальдіви і говорили, що яскраві враження залишаться від Омана.

"Але мені здалося, що вони мене троля, тому, як бачите, ми з сім'єю вибрали Залізний Порт", – жартома прокоментував фото шоумен.

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