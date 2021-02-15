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alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію

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alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію - фото 1

Популярна українська реперка alyona alyona закрутила роман з новим бойфрендом. Зірка не назвала імені хлопця, однак поділилася чуттєвою історією знайомства з ним.

Так, за словами alyona alyona, їх з коханим об'єднало кавування. Артистка зізналася, що "потонула" в любові до обранця і дуже щаслива з ним. Про це реперка розповіла на особистій сторінці в Instagram, доповнивши розповідь серією таємничих фото з чоловіком позаду.

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"Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду", – розповіла реперка.

alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію - фото 447789

alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію - фото 447790

alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію - фото 447788

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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