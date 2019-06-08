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Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
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На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Сергій Притула оприлюднив відео, у якому зізнався, що підтримає політичну партію та піде у велику політику. Читайте далі та дізнайтеся, до якої команди приєднався шоумен.
Телеведучий та громадський активіст Сергій Притула ніколи не приховував, що він може піти в політику. Він записав відеозвернення до українців, у якому заявив, що час настав і він вступить до політичної партії "Голос".
І ще: Сергій Притула показав, як виглядав 10 років тому
Текст звернення:
"Друзі, привіт! Я, Сергій Притула, маю для вас невелике повідомлення. Принаймні спробую виступити першоджерелом, для того, щоб ви не дізнавалися якісь новини про мене з мас-медіа в інтерпретації журналістів.
Якщо коротко, то, друзі, я балотуюся до Парламенту за списками партії "Голос". Сьогодні про це буде сказано на з'їзді партії. Я розумію, що зараз у багатьох з вас виникне безліч запитань. Спробую на частинку з них дати відповіді у цьому відеозверненні. Чому саме зараз? Яка мотивація? Чому саме з цією партією?
Якби мені все подобалося, що зараз відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я, мабуть, би цього не робив. Виходити з власної зони комфорту не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. Маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це наважитись.
Я маю певну мотивацію – я хочу, що мої діти жили та працювали у цій країні. І я хочу докласти до цього певні зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком для того, щоб гарантувати, що мій похід до Парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець.
І головна мотивація – це команда, з якою я іду на ці парламентські вибори. В списку партії "Голос" ви не знайдете колишніх депутатів, ви не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансово-промислових груп. Зате там є у достатній кількості фахівці: юриспруденції, з економіки, з інвестицій, з медицини, з освіти. Там знайшлося місце волонтерів, для громадських активістів, для добровольців і для кадрових офіцерів.
Я перший раз за майже 38 років готовий поставити свою репутацію на шальки терезів. З цією командою я впевнений у тому, що те, як я бачу, як має розвиватися країна, можна це реалізувати. Я не весільний генерал у цьому списку. Я радий, що поспілкувавшись зі Святославом Вакарчуком, я зміг його переконати у корисності ряду людей, які долучилися до списку за моїми рекомендаціями. Чи в списку, чи в мажоритарних округах.
Щодо мене особисто, то попри те, що Славко кликав мене у першу 10-ку, я попросив поставити себе на 30 місце. Пояснюю чому. Це моя угода з вами, друзі, з тисячами тих, хто писав мені в Фейсбук, в коментарях, хто говорив мені при особистих зустрічах: "Чому ти не йдеш? У Парламенті треба таких, як ти? І тому подібне. Друзі, для того, щоб я потрапив у Парламент, партія має набрати трохи більше 10 відсотків. Це моя з вами угода. Я не проти, я за! Але це означає, що всі ті, ви, хто казали мені: "Іди!", мають не полінуватися, прийти на дільницю і проголосувати.
І якщо ви це зробите, то повірте, за мене в Парламенті вам соромно не буде. Я наважився! Я дякую всім за підтримку і довіру, всім тим, хто спонукав. Сподіваюся, що у нас все вдасться! Все буде добре!"
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