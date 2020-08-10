На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Протести в Білорусі: свавілля силовиків і відсутність інтернету
-
- 92
По всій Білорусі після оголошення екзит-полів президентських виборів почалась хвиля протесту. У різних містах білоруси вийшли на вулиці із закликом правильно рахувати голоси та не обирати Олександра Лукашенка на новий термін. Однак силовики насильно намагаються розігнати людей.
Ввечері 9 серпня державний екзит-пол показав, що за переобрання президента Олександра Лукашенка вже на шостий термін проголосували 79,7% громадян. Це викликало шквал обурення у білорусів, тож по всій містах країни почались масові протести.
Відзначимо, що вже другу добу в Білорусі проблеми з інтернетом, тож більшість людей спілкуються лише через повідомлення, деякі провайдери все ще надають можливість користуватись точками wi-fi, але лише у месенджерах і без доступу до будь-яких сайтів та сервісів. Однак це не зупинило сотні тисяч білорусів вимагати чесних виборів, через що силовики почали застосовувати гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
У мережі масові мітинги вже назвали "Майданом у Білорусі", адже правоохоронці також силою намагаються зупинити громадян. На сьогодні активістів не лише залякують кримінальними справами із терміном позбавлення волі від 8 до 15 років. Відомо, що щонайменше 50 осіб постраждали від насилля з боку силовиків, а ще понад 180 затримані.
Варто додати, що дані опозиційних екзит-полів показують, що перемогу на виборах президента отримав не Лукашенко, який вже 26 років керує країною, а його опонентка Світлана Тихановська – перекладачка англійської мови. Спершу хотів балотуватись її чоловік Сергій, який відверто критикує систему Лукашенка, однак його не допустили до виборів та посадили за ґрати.
Так починались протести:
Читайте також: Поділ України на 4 карантинні зони: Тернопіль тепер зелений, а Харків – червоний
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
12:24Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото)
-
11:54Чому діти вибирають нездорову їжу і як це виправити
-
11:19Кіт, який намагається танцювати, підкорив мережу (відео)
-
10:50Чому йогурт не варто їсти вранці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:14Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
-
09:59Протести в Білорусі: свавілля силовиків і відсутність інтернету
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
08:51Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото)
-
08:21Ефектна фітнес-тренерка показала розкішні форми на відпочинку
-
07:48Як часто потрібно займатися сексом, аби почуватися щасливими
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
21:51Учені знайшли спосіб ефективніше вивчати іноземні мови
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:2510 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Рідкісний Ferrari 1967 року продають за 3 мільйони доларів
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
19:49Учені розповіли, чому одноразові бритви так швидко тупляться
-
19:22Наберіться терпіння: роботу над спецвипуском ДРУЗІв вкотре перенесли
-
18:525 наслідків постійного перебування під кондиціонером
-
18:22Гороскоп на 10 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Робінове побажання: дивіться трейлер документального фільму про Робіна Вільямса
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
16:47Cadillac представила свій перший електричний позашляховик
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
15:20VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт
-
13:21Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії