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Протести в Білорусі: свавілля силовиків і відсутність інтернету

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Протести в Білорусі - фото 1
Протести в Білорусі / Наша Ніва

По всій Білорусі після оголошення екзит-полів президентських виборів почалась хвиля протесту. У різних містах білоруси вийшли на вулиці із закликом правильно рахувати голоси та не обирати Олександра Лукашенка на новий термін. Однак силовики насильно намагаються розігнати людей.

Ввечері 9 серпня державний екзит-пол показав, що за переобрання президента Олександра Лукашенка вже на шостий термін проголосували 79,7% громадян. Це викликало шквал обурення у білорусів, тож по всій містах країни почались масові протести.

Відзначимо, що вже другу добу в Білорусі проблеми з інтернетом, тож більшість людей спілкуються лише через повідомлення, деякі провайдери все ще надають можливість користуватись точками wi-fi, але лише у месенджерах і без доступу до будь-яких сайтів та сервісів. Однак це не зупинило сотні тисяч білорусів вимагати чесних виборів, через що силовики почали застосовувати гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У мережі масові мітинги вже назвали "Майданом у Білорусі", адже правоохоронці також силою намагаються зупинити громадян. На сьогодні активістів не лише залякують кримінальними справами із терміном позбавлення волі від 8 до 15 років. Відомо, що щонайменше 50 осіб постраждали від насилля з боку силовиків, а ще понад 180 затримані.

Варто додати, що дані опозиційних екзит-полів показують, що перемогу на виборах президента отримав не Лукашенко, який вже 26 років керує країною, а його опонентка Світлана Тихановська – перекладачка англійської мови. Спершу хотів балотуватись її чоловік Сергій, який відверто критикує систему Лукашенка, однак його не допустили до виборів та посадили за ґрати.

Так починались протести:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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