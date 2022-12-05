Сергій Лазановський показав зворушливу історію у кліпі на пісню "Додому на Різдво"

Співак Сергій Лазановський (RIDNYI) записав нову музичну композицію "Додому на Різдво". На цей раз виконавець презентував мелодійну та щемливу пісню, у якій впізнаєте себе. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Додому на Різдво" від виконавця Сергія Лазановського (RIDNYI) відбулася 30 листопада 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Додому на Різдво... Важко усвідомити той факт, що цьогоріч багато українців не повернуться до своїх домівок на різдвяні свята, бо в когось їх вже немає, хтось знайшов собі нову в більш безпечному місці, а комусь немає до кого їхати... війна – це контраст емоцій. Ми повинні жити далі в цій реальності, яка зараз вирує в нашому повітрі. В кожній своїй відеороботі хочеться залишити історію цього часу, щоб майбутні покоління не забули про страждання нашого народу. Відео містить теплі сцени сімейної атмосфери. Вірю, що зовсім скоро все закінчиться і кожен захисник повернеться додому", – коментує співак.

Слухати пісню Сергій Лазановський RIDNYI – Додому на Різдво:

Слова пісні Сергій Лазановський RIDNYI – Додому на Різдво:

Снігом білим місто наше замело.

Календар покаже, що на дворі вже Різдво.

Люди всі щасливі, так чекають дива знов...

Я спішу туди, де живе любов.

Приспів:

Снігом дорогу замело...

Їду додому на Різдво,

До мами і тата

На свята.

Світлом зустрічає вогник у вікні,

Спогад із дитинства – тепло стало на душі.

В хаті вже зібралась вся родина за столом...

Я спішу туди, де живе любов.

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