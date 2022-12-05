Dima PROKOPOV представив кавер на легендарну пісню "Гай, зелений гай"

Співак Dima PROKOPOV представив кавер-версію "Ти щаслива будеш" на пісню Назарія Яремчука. "Гай, зелений гай" – беззаперечно легендарний хіт, який з легкістю процитує кожний українець. Слухайте музичну прем'єру!

За словами авторів, "Гай, зелений гай" в 1984 році звучала по 10 разів на день на радіо, але всього місяць після цього... її заборонила радянська влада, як низькохудожній твір. У результаті пісню не давали в ефір до самої незалежності. Попри це Назарій Яремчук продовжував виконувати її на концертах до самої смерті.

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Для мене ця пісня справжній спогад з дитинства. Мій батько був весільним музикантом і я пам'ятаю, як любив цю пісню. Одного вечора в батьківському домі, я увімкнув телевізор і побачив, як автор пісні Олександр Злотник співає попурі зі своїх пісень, де була і ця. Емоція батька, в якого майже були сльози на очах, повернули мене в дитинство і я вирішив зробити кавер на легендарний хіт", – поділився Dima.

Переспівати таку пісню, краще за Яремчука, неможливо, але можливо дати їй нове звучання. Dima PROKOPOV вважає, що ми маємо цінувати та пам'ятати нашу музичну історію.

Під час створення нового звучання, для мене було дуже важливим поспілкуватись з автором Олександром Злотником і така зустріч відбулась. Я дуже вдячний Олександру Йосиповичу за поради, які він мені дав. Я намагався залишити все найкраще, але додати сучасності. Сподіваюсь, що слухач оцінить пісню. 30 листопада день народження Яремчука і я хочу вшанувати його пам'ять цією роботою", – розповів співак.

Відео на пісню знімали в Києві між повітряними тривогами в один із найважчих днів за останній місяць.

Слухати пісню Dima PROKOPOV – Ти щаслива будеш:

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