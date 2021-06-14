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Сергій Бабкін здивував мережу кардинальною зміною іміджу: фотофакт

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Сергій Бабкін - фото 1
Сергій Бабкін / instagram

Відомий український співак Сергій Бабкін поділився з шанувальниками свіжим знімком, на якому постав у новому образі. Артист зробив коротку стрижку.

Так, у кадрі, який Сергій Бабкін опублікував в Instagram, співак позував сидячи в кріслі на відпочинку в Туреччині. Артист Бабкін з'явився перед підписниками у чорній легкій сорочці, штанах з яскравим принтом і стильних сонцезахисних окулярах.

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"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні при чому. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки", – підписав знімок Бабкін.

Користувачам мережі дуже сподобався новий образ знаменитості. Багато хто залишив приємні коментарі під фото.

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