Сергій Бабкін здивував мережу кардинальною зміною іміджу: фотофакт

Відомий український співак Сергій Бабкін поділився з шанувальниками свіжим знімком, на якому постав у новому образі. Артист зробив коротку стрижку.

Так, у кадрі, який Сергій Бабкін опублікував в Instagram, співак позував сидячи в кріслі на відпочинку в Туреччині. Артист Бабкін з'явився перед підписниками у чорній легкій сорочці, штанах з яскравим принтом і стильних сонцезахисних окулярах.

І ще: Онучка Григорія Чапкіса показала зворушливе фото з дідусем

"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні при чому. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки", – підписав знімок Бабкін.

Користувачам мережі дуже сподобався новий образ знаменитості. Багато хто залишив приємні коментарі під фото.

Читайте також: Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото