Онучка Григорія Чапкіса показала зворушливе фото з дідусем

Молодша онучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, Вікторія опублікувала фото з дідусем після того, як стало відомо про його смерть.

Сім'я Григорія Чапкіса сумує за хореографом. Син і внучка танцюриста розмістили на своїх сторінках в інстаграмі пости, присвячені знаменитому родичу. Першим фото і відео з Григорієм Чапкісом показав його син Грег.

Це цікаво: Стали відомі подробиці заповіту принца Філіпа

Також на своїй сторінці в інстаграмі онучка хореографа опублікувала серію знімків Чапкіса, а також показала у сторіс відео, датоване 1958 роком.

"RIP дідусь. Легенди не вмирають. Я була з тобою до самого кінця...", – написала Вікторія в публікації.

Гортайте галерею:

Масово прощаються з хореографом і знамениті українці. Серед тих, хто присвятив пост померлому Наталя Могилевська, Юрій Горбунов, Леся Нікітюк, Наталія Холоденко, Дмитро Монатік, Євген Кошовий та інші.

Легендарний хореограф пішов з життя на 92-му році життя 13-го червня. В останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія, ​​керівниця балетної школи Chapkis Dance.

І ще: Чому танцювати корисно для здоров'я