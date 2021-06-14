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Онучка Григорія Чапкіса показала зворушливе фото з дідусем

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Григорій Чапкіс з родиною - фото 1
Григорій Чапкіс з родиною / instagram

Молодша онучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, Вікторія опублікувала фото з дідусем після того, як стало відомо про його смерть.

Сім'я Григорія Чапкіса сумує за хореографом. Син і внучка танцюриста розмістили на своїх сторінках в інстаграмі пости, присвячені знаменитому родичу. Першим фото і відео з Григорієм Чапкісом показав його син Грег.

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Також на своїй сторінці в інстаграмі онучка хореографа опублікувала серію знімків Чапкіса, а також показала у сторіс відео, датоване 1958 роком.

"RIP дідусь. Легенди не вмирають. Я була з тобою до самого кінця...", – написала Вікторія в публікації.

Гортайте галерею:

Масово прощаються з хореографом і знамениті українці. Серед тих, хто присвятив пост померлому Наталя Могилевська, Юрій Горбунов, Леся Нікітюк, Наталія Холоденко, Дмитро Монатік, Євген Кошовий та інші.

Легендарний хореограф пішов з життя на 92-му році життя 13-го червня. В останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія, ​​керівниця балетної школи Chapkis Dance.

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