Сергій Бабкін та Удовенко презентували дуетну пісню "Пташка" про військовополонених

Пісня "Пташка" – це дует Сергія Бабкіна та молодого українського виконавця Володимира Удовенка. Слухайте нову потужну музичну роботу, від якої накочуються сльози!

Володимир Удовенко став автором музики та слів цієї пісні, яку написав під впливом теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених.

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Пісня присвячена парамедикині батальйону "Азов" з позивним Пташка, яку нещодавно звільнили з полону. Вона та її героїчні вчинки й стали натхненням для цієї композиції.

Володимир запропонував Сергію Бабкіну заспівати цю пісню й він без роздумів погодився зробити такий дует.

Після чергового концерту в Європі на підтримку України мені прийшло повідомлення від учасника команди "Ліги Сміху", в якій я був тренером за мирних часів: "Подивись, будь ласка, це відео Володимира Удовенко". Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу. Пізніше мені розповіли його драматичну історію. До війни він не мав відношення до музики, працював менеджером у великій компанії. Але 24 лютого його життя, як і в кожного з нас, кардинально змінилося. Перші два тижні війни Володимир зі своєю родиною переховувався у підвалі в Бучі. Там же він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київщини він повернувся додому, почав записуватись на студії, продовжував створювати пісні. Тож коли сталась трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з'явилась "Пташка". Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. В день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю", – розповів Сергій Бабкін.

Слухайте пісню Сергій Бабкін & Udovenko – Пташка:

Слова пісні Сергій Бабкін & Udovenko – Пташка:

Танцювали з полум'ям, як в останній раз.

Розривали тишу сміхом, бо вогонь не згас.

І в руїнах темряви герою не вмирай.

З пташкою сталевою співай, співай, співай…



Зморшки на обличчі, смак гірких думок.

В снах обійми рідних і до дому крок.

Подих стін холодних, в темряві зірки.

Чом світ збожеволів? Забрав у нас роки.



Танцювали з полум'ям, як в останній раз.

Розривали тишу сміхом, бо вогонь не згас.

І в руїнах темряви герою не вмирай.

З пташкою сталевою співай, співай, співай…



Співай най боляче.

Співай най гаряче

Тримай життя своє.

Нехай горить, пече.

Літай серед зірок.

Турбуй їх сяйво там.

Танцюй, радій, співай на злість всім ворогам

Танцювали з полум'ям,як в останній раз.

Розривали тишу сміхом, бо вогонь не згас.

І в руїнах темряви герою не вмирай.

З пташкою сталевою літай, літай, літай…

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